«Тернурітас»: AMLO знущався над піаністами, які привезли іграшку з «La Casa Gris» його сином Хосе Рамоном

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO)знущався над сенаторами Партії національних дій ( PAN), які принесли іграшку Лего з «Сірого будинку» свого первістка Хосе Рамона Лопеса Белтрана.

Це, натякнувши, що цей факт «потрапив би у смішний»; вчинок, якого, підкреслив він, слід уникати в політиці.

«Це те, що вони зробили. Дуже творче питання», - підсумував президент, уточнивши, що його уряд більше не зобов'язаний надавати подальші пояснення, які вони вже пропонували.

«Хосе Рамон 40 років. Він одружений, він орендує будинок зі своєю дружиною за 100 000 песо на місяць. Яб цього не робив, але він незалежний, і він орендував його приватній особі», - сказав він під час ранкової лекції.

Інформаціяв розробці...



