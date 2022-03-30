Іспанія мала 9,8% річної інфляції, що найвища з 1985 року: уряд запустить надзвичайний пакет допомоги

Frutería en un mercado de Madrid, España, 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Susana Vera

Інфляціяв Іспанії виросла до 9,8% в березні порівняно з тим же місяцем минулого року, на 2,2 пункту вище ставки, зафіксованого в лютому (7,6%) і найвищий з 1985 року, повідомляє Національний інститут статистики (INE).

Дані, опубліковані в цю середу для індексу споживчих цін (ІСЦ), показують, що це значне зростання пов'язано з широким зростанням більшості його компонентів, особливо електроенергії , ціни на яку досягли рекордних цін в Іспанії; паливо та паливо , ціни на яких зросли, погіршилися після вторгнення Росії на Україну; і продовольство і безалкогольні напої.

Основна інфляція, яка не включає свіжу їжу чи енергію, зросла на чотири десяті у березні до 3,4 відсотка, що є найвищим з вересня 2008 року.

Президент іспанського уряду, соціаліст Педро Санчес, підкреслив, що це зростання «на 73%» пов'язане з впливом війни в Україні, «через неприборкану ціну на енергію та необроблену їжу».

У цьому контексті товсті лінії нової допомоги для пом'якшення економічного впливу російського вторгнення означають, що 6 мільярдів будуть видані прямими заходами, а 10 мільярдів гарантованих державою кредитів, щоб допомогти підприємствам та сім'ям зменшити енергетичний рахунок, збільшити паливо, зупинити підвищення орендної плати і, таким чином, боротися з інфляцією.

Політикашоку виконавчої влади після певної інерції, яка почала порушувати суспільне життя в країні, прагне реагувати на страйк перевізників та протистояння з усіма його союзниками через зміну позиції щодо відносин з Сахарою Педро Санчеса та його урядовою командою.

Зіткнувшись з критикою, виконавчий повинен був відповісти, що очікування у визначеннях було продуктом переговорів, які потрібно було встановити на позачерговому саміті НАТО та Європейського Союзу в Брюсселі. Післяотримання дозволу в Бельгії Педро Санчес з'явився з португальцем Антоніо Коста, щоб пояснити, що вони навіть попросили дозволу на «Іберійський виняток», щоб знизити ціну електроенергії на півострові.

Зіткнувшись з нестримною інфляцією, найскладнішою частиною переговорів було досягнення домовленостей між державними партнерами. Соціалістичні та «подемістські» чиновники домовилися про інструменти, які явно мають деякі пропозиції від партії на чолі з Пабло Іглесіасом, такі як 2% збільшення орендної плати або заборона на звільнення, принаймні на наступні 90 днів, термін, який має цей пакет.

Демонстрація перевізників, які протестують високі ціни на паливо, в Мадриді. Незважаючи на бонус 20 центів, до допомоги була «ретуш» у 5-центових дозаторів.

Хоча, з моменту публікації цієї середи в іспанському офіційному віснику (BOE),пакет допомоги набуде чинності 1 квітня, це буде лише через місяць, коли його потрібно лікувати на Конгресі Депутати. Навіть з новою системою сил або, принаймні, що станеться з відходом Пабло Касадо та приходом Альберто Нуньєса Фейжоо до керівництва Народної партії (ПП).

Великий указ з терміновими економічними заходами в 6 мільярдів євро, затверджений вчора Радою міністрів, також стане можливістю побачити рівень політичної роздробленості в Іспанії чи ні. Чекаючи цих чотирьох тижнів парламентських дебатів та його голосування, ПСОЕ та ПП не відмовилися показувати публічні розбіжності щодо інструментів, хоча політичні спекуляції свідчать про те, що в умовах кризи, що стоїть перед суспільством, буде важко не супроводжувати план.

Хочаполітична місцевість має свою логіку, ефективність заходів має свою. Повідомленняуряду про продовження бонусу за ціну палива для всього населення отримало оперативну відповідь іспанських паливних насосів у вівторок. Всього за 24 години ціна бензину та дизельного палива показала зростання більш ніж на п'ять центів за літр, згідно з опитуванням Державного секретаря з енергетики . Коли залишається знати подробиці того, як буде компенсована заміна танків власникам АЗС, це збільшення заперечує допомогу в 20 центів, які Мінфін надав разом з нафтовими компаніями.

Ця «ретуш», проти паливного бонусу, може відновити посилення позицій перевізників, які за останні дні паралізували логістику країни. Пакетпередбачав конкретні дії для транспортного сектору (450 мільйонів на додаток до допомоги паливу), рибного господарства (68 мільйонів) та сільського господарства (362 мільйони), які страждають від зростання обсягів виробництва, таких як паливо, добрива та корми для тварин.

У повідомленні про скорочення без відповідного технічного пояснення наголосив на паливному секторі в понеділок. Іспанська конфедерація підприємців СТО (CEEES), яка представляє власників заправних магазинів, попросила виконавчого директора терміново та швидко «уточнити», як буде прийнято захід, оголошений кількома годинами раніше після страху, який він розв'язала серед багатьох своїх партнерів.

Інфляція— європейська проблема

Інфляціяпочала зростати протягом липня 2021 року, частково через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, яка досягла дуже високих показників з грудня минулого року. Але остаточний постріл пов'язаний з напруженості з приводу конфлікту в Україні.

За словами президента Європейського центрального банку Крістін Лагард, вся Європа стикається з економічною невизначеністю через війну в Україні.

За даними Іспанського національного інституту статистики, у своїй заяві, «ця еволюція обумовлена широким збільшенням більшості його компонентів . До них відносяться підвищення цін на електроенергію, паливо, паливо, а також продукти харчування та безалкогольні напої , що вище в цьому місяці, ніж у березні 2021 року».

Цієї середи впливова група економістів, що консультують уряд Німеччини, переглянула прогноз зростання для Німеччини у 2022 році з 4,6% до 1,8% через війну в Україні. Комітет, відомий як «мудрі», також очікує, що інфляція досягне піку на рівні 6,1% цього року, перш ніж впасти до 3,4% у 2023 році, коли очікується, що зростання ВВП відновиться до 3,6%, повідомляє прес-реліз.

Прогнозуючи зростання цін на всю єврозону, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила в середу,що «ми зіткнемося з більш високою інфляцією і повільним зростанням в короткостроковій перспективі», - під час конференції, організованої центральним банком Кіпру.

«Чим довше триває війна, тим більше економічні витрати і тим більша ймовірність того, що ми зіткнемося з більш несприятливими сценаріями. Домогосподарства, які є більш песимістичними, можуть зменшити свої витрати, а інвестиції в бізнес також можуть постраждати, додав він.