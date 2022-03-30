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Середа 30 Березень 2022
Україна

«Деякі маги»: сильна критика журналіста Антоніо Казале FCF за ліквідацію Колумбією Катару 2022

Колишній футболіст Фаустіно Аспилла задався питанням, чому вони найняли такого тренера, як Карлос Кейроз, на першому етапі південноамериканських кваліфікацій, коли він не знав суті колумбійського футболу.

Newsroom Infobae

30 Березень 2022
El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero
El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero
Колумбіязалишилася без відвідування відновлення чемпіонату світу з Катару 2022 незважаючина перемогу за мінімальною різницею проти Венесуели з голом Джеймса Родрігесана останню дату південноамериканських кваліфікацій. Кавова команда потребувала Перу, щоб втратити, чого не сталося, тому що біколор виграв 2:0 проти Парагваю з голами Джанлука Лападула та Йошімар Йотун на переповненому Національному стадіоні.

Це не було добре з колумбійськими коментаторами Колумбії ESPN Fútbol, які критикували Колумбійську федерацію футболу (FCF) і нагадав, що тренери Карлос Кейроз та Рейнальдо Руедо залишили дві команди в цих відбіркових турнірах.

«Деякі маги, деякі маги Девіда Копперфілда, які через три з половиною роки закінчили це. Вони вивезли Пекермана за програш пенальті в раунді 16 до Англії на чемпіонаті світу (Росія 2018), і вони привезли двох тренерів, які ліквідували дві команди з чемпіонату світу: Кейроз взяв Колумбію і Єгипет (з чемпіонату світу) і Рейнальдо Руеду до Чилі та Колумбії (з чемпіонату світу)», - сказав журналіст Антоніо Казале.

Португальський стратег був на першому етапі південноамериканських кваліфікацій, очоливши «виробників кави», а потім пішов у відставку через погані результати. Він зайняв посаду тренера збірної Єгипту і не зміг досягти хороших результатів, програвши Кубок африканських націй і не в змозі кваліфікувати команду Мохамеда Салаха до чемпіонату світу з Катару 2022, обидва матчі проти Сенегалу. Після невдачі тренер оголосив про вихід з посади: провів 20 матчів, з яких виграв 13, набрав 2 і програв 5 з «фараонами».

Зі свого боку, Рейнальдо Руеда спіткала та ж доля, що і Кейроз: Чилі та Колумбія не кваліфікувалися під його командуванням. З «La Roja» Руеда зіграла 27 матчів, 17 товариських матчів, 6 в Копа Америка і 4 в Плей-офф. З них він виграв лише 9, 1 у плей-офф, 2 у Кубку та 6 у товариських іграх, а також мав 35 голів на користь і 35 проти. Аз колумбійською збірною це було схоже, коли вона ніколи не контактувала з гравцями чи вболівальниками, незважаючи на перемогу, досягнуту цього вівторка проти Венесуели в гостях. Вже у відбіркових турнірах 2006 Колумбія, під його командуванням, була залишена поза чемпіонатом світу в Німеччині одним очком, щоб зіграти репехаж.

КОЛУМБІЙСЬКИЙІДОЛ

Колишній колумбійський гравець Фаустіно Аспилла, який кваліфікував свою країну на два Кубки світу (США 94 та Франція 98), заявив, що великою помилкою є наймання іноземного стратега, який не знав, що таке кавовий футбол.

«Це вина в тому, що ви не знаєте, куди їдете. Колумбійський футбол має ідентичність, і оскільки ми її втратили, ми знову не грали добре. Ви повинні шукати це: чому ви вирішили привезти європейського тренера (Кейроз), коли не знали колумбійського футболу чи суті колумбійського футболіста?» ,прокоментував ESPN Футбол Колумбія.

Колишній кумир Парми, який був частиною золотого покоління Колумбії з Валенсионським «Поїздом», Рене Хігуітою та Карлосом «Ель Пібе» Вальдеррамою, сказав, що гравець з його країни особливий, і ви повинні знати, як лікувати його, те, чого іноземний тренер не міг зберегти.

«Колумбійський футболіст особливий: він занадто високий, або він дуже збільшений або падає. Тому що ми такі. А тренери, які вони привезли сюди, ніколи не знали, що таке колумбійський футбол, і так він закінчився (з ліквідацією чемпіонату світу)», - підсумував він.

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