«Деякі маги»: сильна критика журналіста Антоніо Казале FCF за ліквідацію Колумбією Катару 2022

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

Це не було добре з колумбійськими коментаторами Колумбії ESPN Fútbol, які критикували Колумбійську федерацію футболу (FCF) і нагадав, що тренери Карлос Кейроз та Рейнальдо Руедо залишили дві команди в цих відбіркових турнірах.

«Деякі маги, деякі маги Девіда Копперфілда, які через три з половиною роки закінчили це. Вони вивезли Пекермана за програш пенальті в раунді 16 до Англії на чемпіонаті світу (Росія 2018), і вони привезли двох тренерів, які ліквідували дві команди з чемпіонату світу: Кейроз взяв Колумбію і Єгипет (з чемпіонату світу) і Рейнальдо Руеду до Чилі та Колумбії (з чемпіонату світу)», - сказав журналіст Антоніо Казале.

Португальський стратег був на першому етапі південноамериканських кваліфікацій, очоливши «виробників кави», а потім пішов у відставку через погані результати. Він зайняв посаду тренера збірної Єгипту і не зміг досягти хороших результатів, програвши Кубок африканських націй і не в змозі кваліфікувати команду Мохамеда Салаха до чемпіонату світу з Катару 2022, обидва матчі проти Сенегалу. Після невдачі тренер оголосив про вихід з посади: провів 20 матчів, з яких виграв 13, набрав 2 і програв 5 з «фараонами».

Зі свого боку, Рейнальдо Руеда спіткала та ж доля, що і Кейроз: Чилі та Колумбія не кваліфікувалися під його командуванням. З «La Roja» Руеда зіграла 27 матчів, 17 товариських матчів, 6 в Копа Америка і 4 в Плей-офф. З них він виграв лише 9, 1 у плей-офф, 2 у Кубку та 6 у товариських іграх, а також мав 35 голів на користь і 35 проти. Аз колумбійською збірною це було схоже, коли вона ніколи не контактувала з гравцями чи вболівальниками, незважаючи на перемогу, досягнуту цього вівторка проти Венесуели в гостях. Вже у відбіркових турнірах 2006 Колумбія, під його командуванням, була залишена поза чемпіонатом світу в Німеччині одним очком, щоб зіграти репехаж.

КОЛУМБІЙСЬКИЙІДОЛ

Колишній колумбійський гравець Фаустіно Аспилла, який кваліфікував свою країну на два Кубки світу (США 94 та Франція 98), заявив, що великою помилкою є наймання іноземного стратега, який не знав, що таке кавовий футбол.

«Це вина в тому, що ви не знаєте, куди їдете. Колумбійський футбол має ідентичність, і оскільки ми її втратили, ми знову не грали добре. Ви повинні шукати це: чому ви вирішили привезти європейського тренера (Кейроз), коли не знали колумбійського футболу чи суті колумбійського футболіста?» ,прокоментував ESPN Футбол Колумбія.

Колишній кумир Парми, який був частиною золотого покоління Колумбії з Валенсионським «Поїздом», Рене Хігуітою та Карлосом «Ель Пібе» Вальдеррамою, сказав, що гравець з його країни особливий, і ви повинні знати, як лікувати його, те, чого іноземний тренер не міг зберегти.

«Колумбійський футболіст особливий: він занадто високий, або він дуже збільшений або падає. Тому що ми такі. А тренери, які вони привезли сюди, ніколи не знали, що таке колумбійський футбол, і так він закінчився (з ліквідацією чемпіонату світу)», - підсумував він.

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