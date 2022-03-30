Сінгапур стратив першого ув'язненого, засудженого до смертної кари за два роки

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

Сінгапур стратив ув'язненого, засудженого за торгівлю наркотиками в середу в першому розстрілі за два роки в процвітаючому місті-державі, де oenegés попереджають, що майже повна потужність смертного ряду може прискорити зависання.

68-річнийсінгапур Абдул Кахар бін Отман був страчений о 6:00 за місцевим часом (22:00 GMT вівторок) у в'язниці Чангі, як підтвердили адвокат з прав людини Раві Мраві та активіст Кірстен Хан, координатор громадської організації «Трансформаційний колектив правосуддя».

«сім'ї інших ув'язнених говорять про похорони найближчим часом», - сказав Ефе Хан, який брав участь в попередньому дні в бдіння для ув'язненого біля воріт в'язниці Чангі.

Страта Кахара не була підтверджена владою, яка займається цими питаннями з непрозорістю і зазвичай розкриває лише щорічний список похмілля, метод, який використовується в Сінгапурі, тоді як активісти кажуть, що це перша місто-державна страта за останні два роки.

Кахарбув засуджений до смертної кари за два правопорушення в торгівлі наркотиками в 2015 році - на загальну суму 66,77 грама діаморфіну (героїну) - і тиждень тому його брат, Муталіб, отримав лист від Сінгапурської тюремної служби, в якому повідомляється, що страта була запланована на 30 березня.

«Він не хоче вмирати (...) за щось таке дурне», - сказав Муталіб у вівторок з Transformative Justice Collective, який oenegé розміщує у своєму акаунті в Instagram.

«Завтра я зберу його тіло і поховати його, щоб почалося його найкраще життя (..) Нічого страшного покарати людей, але вбивати їх. Вбивайте їх, немає», - нарікав чоловік.

Прапор проти страти Абдула Кахарбін Отмана

Народжений у сім'ї з фінансовими труднощами, Кахар провів більшу частину свого життя за гратами через проблеми з наркотиками, і, відбувши першого покарання у 2005 році, намагався реабілітувати себе особливо за допомогою брата, який шкодує про відсутність програм та керівництва з боку влади.

Справа Кахара є прикладом, за словами Хана та інших активістів на напівавтократичному острові, передбачувані упередження проти населення з найменшими ресурсами, обставина, мовляв, поділяють більшість ув'язнених у смертному ряду, де переконань за незаконний обіг наркотиків предостатньо.

Трансформаційна колективна юстиція та інші неурядові організації регіону попереджають, що спроможність смертної кари може бути майже повною, тому вони вважають, що страти можуть бути прискорені.

Кілька ув'язнених вже вичерпали останні засоби захисту, включаючи малайзійський Нагаентран Дхармалінгам, після того, як вчора суд відхилив апеляцію, засновану на його інтелектуальній інвалідності, згідно з медичними діагнозами, що викликало критику з боку ООН та ЄС, серед інших.

Сінгапур має одне з найбільш драконівських законів про торгівлю наркотиками на планеті, що передбачає смертну кару від 15 грам героїну, в той час як організації проти смертної кари засуджують його марність у стримуванні споживання та заохоченні реабілітації.

(З інформацією від EFE)

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