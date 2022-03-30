Серхіо Хігуіта оголосив, чого він сподівається досягти у Вуельті Іспанії

Минулої неділі, 27 березня, колумбієць Серхіо Хігуіта з команди «Бора» виграв Vuelta a Catalunya після сьомого і фінального етапу зі стартом і фінішем в Барселоні, в якому італієць Андреа Багіолі (Quick-Step) виграв спринт.

Молодийколумбієць, 24 роки, є третім бігуном з південноамериканської країни, який з'явився у переможців Вуельти після Наїро Кінтана, переможця в 2016 році, та Мігеля Анхеля «Супермена» Лопеса в 2019 році. Колумбієціособливо спостерігали за Карапазом, який намагався напасти на передостанній підйом на пагорб Монжуїк, на який бігунам довелося піднятися шість разів, не встигаючи відкрити пролом.

Після коронованого чемпіона каталонської гонки, вершник Медельїн провів прес-конференцію, на якій він почав говорити про свій новий титул, його прибуття на Бору як одного з лідерів німецької команди та про цілі, які він має на цей сезон, та майбутні змагання для участі.

«Я був близький у Каліфорнії та в Париж-Ніцці, але ніколи не був лідером і не міг перемогти. Цього року моєю метою було виграти тижневу WT. Цебуло можливо, стан був хорошим, набагато зрілішим, і ми це зробили», - почав говорити він.

Він додав, що: я не очікував нападу. Все сталося. З Ineos вийшов велосипедист, і я вдарив мене. Коли ми з Карапазом залишилися в спокої, ми вийняли хвилинку і вирішили піти, спробуйте. Гонка того дня не збиралася йти так швидко в взводі, тому що це була небезпечна, вузька дорога, і це було важко переслідувати.

Щодо його приїзду до німецької команди, він сказав: «Я один з лідерів команди для перегонів і з досвідом, який я мав, тому що я більше розумію про це. Знаціональної дороги я знав, що я повинен це зробити, і тепер мені залишається слідувати маршруту, який ми встановили.

Для Хігуїти ця команда має хороший рівень, де вона зробила хороші гонки, і баланс відмінний. «Вони дали мені багато впевненості, що у них є свої внутрішні тренери, вони все добре аналізують. Уних все добре виміряно, що дає мені впевненість. За тиждень до кожної гонки вони надсилають план кожного велосипедиста, що буде зроблено, тобто організація. Вони передбачають все, і це дає багато душевного спокою».

Крім того, він зізнався, які його короткострокові цілі: я повинен скористатися тим, що я в хорошій формі в Країні Басків. Ми збираємося очолити хорошу команду, і я сподіваюся пройти етап і боротися з генералом. У Романді теж хочеться піти і завоювати генерала.

Про те, як він бачить можливість мати якусь популярність у Вуельті а-Іспанія, Хігуіта пояснила, що: «Ідеал - завжди добре йти, добре приїхати. Мріяполягає в тому, щоб виграти Vuelta a España або Giro d'Italia. Цьогороку я спробую виграти його, і якщо ні, я буду продовжувати намагатися. Буде кілька найкращих, і це буде непросто».

Він додав: Це дуже повний фонд заробітної плати. Вони не тільки наймали людей на три тижні, але й щоб виграти етапи, пішли на зелену сорочку, як Сем Беннетт, вони хочуть мати різнобічну групу. Те, що вони хочуть, щоб зробити добре плоскі етапи, упаковку та інші для великих раундів. Я відчуваю себе готовим до Vuelta a España, з трьома великими, один відчуває себе більш зрілим, ви можете підштовхнути своє тіло до більш сильної межі. ВІспанії буде два лідери, я не знаю, чи Джай Хіндлі чи Олександр Власов, ми збираємося піти на титул Вуельти.

Нарешті, він розповів про те, як він бачить Егана Бернала, який в кінці січня цього року зазнав важкої аварії, яка надовго залишила його з доріг, незважаючи на швидке і чудове одужання. «Ми дуже сильні серед колумбійців. Він є тим, хто багато вносить свій внесок у їзду на велосипеді в країні. Ящасливий за людину. Я мало не плакала в день аварії. За короткий час він на велосипеді, він сильний чоловік. Вінповернеться сильніше, чемпіони несуть це всередині»

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Вонане була виконана ні в 17 матчах, ні в одному: провал колумбійської команди по відношенню до Катару.



