Сенатор Герман Мартінес відправив «в пекло» відкликання мандату AMLO

Відкликання мандату було важливим питанням для президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) та його прихильників, оскільки за допомогою цієї цифри, описаної в самій Конституції, громадяни зможуть проголосувати за безперервність Табаскєньо на посаді федерального президента.

Ця демократична вправа принесла нескінченні оплески та критику серед тих, хто її підтримує, та тих, хто висловився проти цього, наприклад, сенатор групи множини Герман Мартінес, який відправив «в пекло» цю популярну консультацію.

На прес-конференції Сенату Республіки Мартінес зазначив, що «демонстрація» Лопеса Обрадора під час «ранку», на якій він заявив, що представить пропозицію щодо виборчої реформи щодо зміни правил Національного виборчого інституту (INE) та Виборчого трибуналу Судова влада Федерації (TEPJF).

На цю тему він зазначив, що це «стимул», який прагне «розділити» населення для сприяння відкликання мандата. З цієї причини він вимагав від нього приділяти більше уваги насильству в Мексиці, зокрема в штаті Мічоакан, який зафіксував дві різанини з понад 15 людей менш ніж за місяць.

«Це ще один стимул розділити та сприяти його відкликанню мандату. Цеще один відволікаючий фактор, не кажучи вже про жорстоку смерть у Мічоакан. Є щонайменше 634 мічоакани, які не збираються голосувати за відкликання, оскільки вони мертві», - сказав законодавець.

Еміліо Альварес Іказа зазначив, що Q4 збирається стати адміністрацією з найбільш відсутніми та вбитими людьми (Фото: Twitter)

Мартінес Казарес сказав, що рух Четвертої трансформації (Q4) продовжує «відкривати могили» в країні, з моменту поводження з пандемією COVID-19 збільшення вбивств завдало шкоди найбільш постраждалим населенню, тому він прагне відволікти думки від своєї популярної консультації.

Він нарешті вибухнув і послав «в пекло» Відкликання мандата, яке він назвав «фарсом», і вимагав сивих дій, щоб заспокоїти Мічоакан.

«Я кажу звідси, що, як ці різанини тривають і як ці події тривають вранці: до біса з їх відкликанням! до біса з вашим відкликанням! Ваше відкликання - фарс! Так само, як він послав диявола до установ, я посилаю дияволу його відкликання, це фарс! Нехай Мічоакан почне умиротворювати! , Я кажу йому як Мічоакан», - сказав Герман Мартінес.

Зі свого боку Еміліо Альварес Іказа з тієї ж парламентської групи нагадав, що минулими вихідними 20 людей стратили в підпільної паленці розташований в муніципалітеті Сінапекуаро, факт, який додав до його запису про насильство за три роки правління.

Мічоакан зафіксував дві різанини менш ніж за місяць (Фото: REUTERS)

Крім того, він сказав, що адміністрація AMLO ось-ось стане тією, у якої найбільше людей зниклих безвісти, оскільки вона фіксує зникнення 1 з 3.

«Ми переживаємо стійке і тривожне збільшення різанини в Мексиці. Тількив березні було 6 різанин, які означали втрату життя 61 людини», - сказав законодавець.

Саме 27 березня було оголошено, що 19 людей, цифра, яка була скоригована до 20 після 24 годин, були страчені в цьому муніципалітеті Мічоакан через передбачувані розправи між членами Картеля нового покоління Халіско (CJNG), Корреаста сім'я Мічоакан.

Попередні звіти вказували на те, що помста планувалася проти передбачуваного регіонального глави CJNG , який мігрував зі своєї приналежності до сім'ї Мічоакан . Соколи розташували передбачуваного лідера, і була розгорнута операція по його виконанню, однак Корреас послужив би підтримкою цих дій. Але влада не повідомила про більше елементів, які підтримують ці звіти.

Всього за 48 годин прокуратура Мічоаканавизначила 19 з 20 загиблихлюдей, у тому числі троє з громадянством США, на додаток до теми, відомого як Ель Чапо, з Гватемали. Всі вони вже були затребувані своїми родичами.

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