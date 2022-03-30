SEC повідомляє брокерів Уолл-стріт про правила поведінки

(Bloomberg) - Головний регулятор Уолл-стріт дає інвестиційній галузі знати, що брокери та фінансові консультанти повинні дотримуватися подібних кодексів поведінки, допомагаючи роздрібним клієнтам вибрати, який тип рахунку відкрити.

Комісіяз цінних паперів та бірж США (SEC) заявила в середу, що обидва типи фінансових фахівців поділяють порівнянні мита зі своїми клієнтами. Хоча правила для радників і брокерів вступають в силу в різний час, вони «в цілому дають істотно схожі результати з точки зору кінцевих обов'язків, заборгованих роздрібним інвесторам», - заявили чиновники в інформаційному бюлетені.

Упосібнику розглядаються суперечливі політичні дебати про правила конфлікту інтересів та те, що це означає для брокерів діяти в інтересах своїх клієнтів. Питання вже давно є предметом партизанських позовів і суперечок. Під час адміністрації Трампа пропаганди-інвестори та демократи критикували відповідне регулювання за те, що вони занадто слабо, підживлюючи припущення, що SEC замінить його під головуванням Гері Генслера.

Бюлетеньсереду вказує на те, що регулятор, швидше за все, збереже правило, але інтерпретує його суворіше. Хоча вони не несуть юридичної ваги закону, бюлетені співробітників SEC уважно стежать за галуззю.

Удокументі сказано, що існують відмінності між фідуціарним стандартом, який застосовується до інвестиційних консультантів, та правилами для брокерів, але він також підкреслює, наскільки вимоги до поведінки схожі.

Обидва«випливають з ключових фідуціарних принципів, які включають зобов'язання діяти в інтересах роздрібного інвестора і не ставити власні інтереси перед інтересами інвестора», - сказав персонал SEC.

Оригінальнапримітка:

Брокери на Уолл-стріт помічають SEC над правилами поведінки

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