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Середа 30 Березень 2022
Україна

Вторгнення Росії в Україну: Мішель Бачелет попередила, що безрозбірні бомбардування можуть становити військові злочини

Верховний комісар ООН з прав людини запевнив, що те, що відбувається в країні, що атакувала, викликає «величезну стурбованість»

Newsroom Infobae

30 Березень 2022

Бомбардування Росії і нерозбірливі напади на населені райони України викликають «величезну стурбованість» і можуть становити «воєнні злочини», заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет в середу.

«Безрозбірні атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і можуть становити військові злочини», - сказав колишній президент Чилі Ради з прав людини в Женеві, вдаючись до умовно-дострокового звільнення за конвенцією, оскільки звинувачення в принципі повинні вирішуватися судом.

Розвиваючапримітка...

(з інформацією від AFP)

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