Вторгнення Росії в Україну: Мішель Бачелет попередила, що безрозбірні бомбардування можуть становити військові злочини

Бомбардування Росії і нерозбірливі напади на населені райони України викликають «величезну стурбованість» і можуть становити «воєнні злочини», заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет в середу.
«Безрозбірні атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і можуть становити військові злочини», - сказав колишній президент Чилі Ради з прав людини в Женеві, вдаючись до умовно-дострокового звільнення за конвенцією, оскільки звинувачення в принципі повинні вирішуватися судом.
Розвиваючапримітка...
(з інформацією від AFP)
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: