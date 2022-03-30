Росія заявила про припинення вогню в Маріуполі в четвер з метою дозволити евакуацію мирних жителів

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Міністерство оборони Росії оголосило, що встановить «режим тиші», тобто місцеве припинення вогню, починаючи з 10:00 ранку в четвер (07:00 GMT) в обложеному українському порту Маріуполя для евакуації мирних жителів.

За даними джерела, цей захід має сприяти відкриттю гуманітарного коридору українському місту Запоріжжю.

«Щоб ця гуманітарна операція була успішною, ми пропонуємо її провести за безпосередньої участі представників Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста», - додали в повідомленні міністерства.

Міністерство РФ закликало Київ забезпечити «безумовну повагу» до припинення вогню шляхом письмового повідомлення російській стороні, УВКБ ООН та МКЧХ до 06:00 (03:00 GMT) у четвер.

Москва також закликала українську армію взяти на себе зобов'язання забезпечити безпеку автобусних конвоїв по визначеному коридору.

Міністерство оборони Росії оголосило, що встановить «режим тиші», тобто місцеве припинення вогню, починаючи з 10:00 ранку в четвер (REUTERS/Олександр Єрмоченко)

Міністерство також заявило, що прийняло пропозицію з Києва відкрити чотири нові гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя за останню добу.

Годинамираніше Росія стверджувала, що не бачить нічого «перспективного» в мирних переговорах з Україною, що звинуватило її у бомбардуванні міста Чернігова і центру Червоного Хреста вМаріуполі .

«Окупанти навмисно бомбили будівлю МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста) у Маріуполі », - сказала Людмила Денісова, відповідальна за права людини в українському парламенті, поки без повідомлень про можливі жертви.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет запевнила, що бомбардування Росії та безрозбірні атаки на населені пункти України викликають «величезну стурбованість» і можуть становити «воєнні злочини».

За даними Бачелета, від початку вторгнення до вівторка, 29 березня, загинуло 1189 цивільних осіб, у тому числі 98 дітей. Баланс, який, визнає він, набагато нижче реальності, оскільки його команди не мають прямого доступу до найбільш оголених місць, таких як Маріуполь, де виявлено наявність братських могил.

За п'ять тижнів війни чотири мільйони українців повинні були втекти зі своєї країни (REUTERS/Олександр Єрмоченко)

Близько160 000 мирних жителів все ще перебувають у пастці побитого і обложеногоМаріуполя і стикаються з «гуманітарною катастрофою », оскільки вони живуть у притулках без електрики та не мають їжі та води, згідно з свідченнями, зібраними агентством AFP від тих, хто втік з цього міста.

У середу мерія Маріуполя засудила примусову евакуацію в Росію понад 70 чоловік - жінок і медичного персоналу - з пологового будинку.

За п'ять тижнів війни чотири мільйони українців повинні були втекти зі своєї країни, повідомляє Верховний комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Європа не бачила такого великого припливу біженців з часів Другої світової війни.

Всього більше десяти мільйонів чоловік, або більше чверті населення, були змушені покинути свої домівки. Заданими УВКБ ООН, в результаті конфлікту загинуло 1 189 мирних жителів і 1 901 поранено.

(З інформацією від AFP)

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