«Червоний»: чому ти не можеш перестати її бачити?

Червоний прибув на платформуDisney Plus11 березня, і всього за три дні він став найбільш переглянутим рейтингом фантастики номер один (виходячи з кількості отриманих годин перегляду). Фільм розповідає історію Мей Лі, 13-річної дівчини, яка, крім того, що стикається з типовими викликами свого віку в школі та з родиною, повинна мати справу з дуже особливою ситуацією: кожен раз, коли вона відчуває інтенсивні емоції, вона перетворюється на гігантського червоного ведмедя панди.

Під суворим сімейним правилом, Мейлін Лі (Мей, це її прізвисько) повинна зіткнутися з власними глибокими страхами і бажаннями, коли вона бореться з цим альтер-его, ніжною червоною пандою.

Режисер Домі Ши, у фільмі представлені два відомих співаків-піснярів, таких як нещодавній володар Оскара Біллі Ейліш та Фіннес О'Коннелл, які відповідали за написання трьох пісень для групи 4Town, з якої Мей Лі та її друзі - супер шанувальники. Ось кілька ключів до того, чому Червоний повинен бути частиною фільмів, які ви повинні переглянути.

Каміноа-ля Пубертад

Можливо, одним із ключів Редає шлях Мей Лі до підліткового віку. « Я дуже хотів дослідити конфлікти дівчини, яка вступає в підлітковий вік, показати, як вона відчуває себе тягнутою між тим, щоб бути хорошою дочкою і прийняттям себе такою, якою вона є, у всій хаотичній складності », - пояснює режисер Домі Ши. зв'язок матері-сина є ключовим у зростанні цієї дівчини, яка повинна догодити своїй матері, але також хоче добре зламати цю дівочу цвіль.

зв'язок маленької дівчинки з матір'ю - це вісь «Червоного». (Дісней Плюс)

Групадрузів

Це стебла і ті, хто дійсно знає драму, через яку переживає Мей. Це Еббі, Міріам і Прія, які поділяють з нею пристрасть до хлопчика-групи 4* Town. Сценарист Джулія Чодуже подбала про зв'язок дружби Мей і сказала: «Мені подобається підкреслювати цю складову жіночої дружби, оскільки занадто довго розповідь полягала в тому, що ми конкурентоспроможні, ієрархічні і що ми критикуємо один одного жорстко. Правдаінша. І це стало дуже важливою частиною фільму».

Дружба також є головним героєм у «Червоному». (Дісней Плюс)

Їжаі батько сім'ї

Це одна з центральних приправ Реда, і те, що Ши вирішив, буде однією з осей фільму. Вона взяла в якості відправної точки свій особистий досвід щодо своєї фігури батька, яка в Червоному переїжджає до Джин. « Це бастіон сім'ї, слухняний, але стоїчний. Ценатхненний моїм татом, хоча мій тато трохи балакучий. Це гарне доповнення до Мін, нижчого до Землі. Він мовчазний герой», - каже режисер. Джин, тато Мей Лі, робить страви, натхненні кухнею Тайсана, яка базується на паровій курці та рибі, абоне з тірабеками та унадоном (вугор на грилі з соусом). Притулок Джин знаходить, перед будинком, яким керують сильні жінки (його дружина, його несподівано прибула теща і власна дочка), знаходиться на кухні. Він спокійний, терплячий, спокійний характер, який готує і влаштовує сад.

Джин Лі, тато Мей, спокійний і заспокоює води своїми стравами. (Дісней Плюс)

Поїздкав минуле

Хоча це не віддалений час, фільм встановлений у 2000-х роках. Він відтворює початок цього століття, який все ще зберіг елементи 90-х, такі як компакт-диски, стаціонарні телефони, розміщені на стіні, старі комп'ютери, стиль портативних відеоігор знаменитого тамагочі та багато VHS, які видно всередині меблів будинку Мей Лі.

«Червоний» досяг числа 1 на платформі. (Дісней Плюс)

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