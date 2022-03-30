Національна збірна Перу: коли буде відіграний репечаж за проходження до чемпіонату світу з Катару 2022

Перу обіграв Парагвай і зайняв п'яте місце в турнірній таблиці Південноамериканських відбіркових турнірів. Це місце дає їй можливість зіграти плей-оф проти переможця азіатських відбіркових турнірів на місце в Катарі 2022 і зробить це наступного червня. Суперник вийде з того, хто переможе між Об'єднаних Арабськими Еміратами і Австралією.

Вона ще точно не визначена, але, швидше за все, це буде зроблено 13 або 14 червня. Він буде зіграний у приймаючій країні наступного кубка світу (Доха), а переможець буде визначений в одному матчі. Цей матч буде зіграний після того, як ОАЕ проти Австралії, який планується зіграти за тиждень до (7 червня), який буде зіграний в Досі.

Пам'ятайте, що це буде останній матч Відбіркових турнірів Катару 2022, і лише в цю дату будуть повністю відомі 32 учасники топ-футбольної партії. Поки 12 від УЄФА підтверджені, чотири з Conmebol, чотири з AFC (Азіатські кваліфікаційні турніри), два з CAF (африканські кваліфікаційні турніри) та один з Конкакаф.

Національна збірна Перу досягла цього етапу після набрання 24 очка в турнірній таблиці Conmebol. Кваліфікація була досягнута на Національному стадіоні, який був повний і все відбувалося за рахунком останньої дати. З цією перемогою їм вдалося досягти семи перемог, трьох нічиїх і восьми поразок. Крім того, історично склалося, що вона стала першою командою, яка перейшла на чемпіонат світу після того, як забив один очко в перші чотири дати.

КВОТИКОНФЕДЕРАЦІЇ

УЄФА (Європа): 13 купонів

CAF (Африка): 5 куб. см

АФК (Азія): 4,5 купони

Конмебол (Південна Америка): 4,5 місця

CONCACAF (Північна Америка, Центральна Америка та Карибський басейн): 3,5 квоти

OFC (Океанія): 0,5 плями

КОМАНДИ, ЯКІ ПРОЙШЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ НА ДАНИЙ МОМЕНТ:

УЄФА

Данія, Бельгія, Франція, Хорватія, Німеччина, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Португалія, Польща та Іспанія.

КОНМЕБОЛ:

Бразилія, Аргентина, Уругвай та Еквадор.

АФК:

Японія, Іран, Саудівська Аравія та Південна Корея.

CAF:

Гана і Камерун

КОНКАКАФ:

Канади

ХОСТ:

Катар

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ



