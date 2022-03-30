Національна збірна Перу: саме так кричали у світі голи проти Парагваю, який дав перепустку до репехажу Катару 2022

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

ЗбірнаПеру дала переворот авторитету на Вівторок обіграти Парагвай 2-0 і забезпечити п'яте місце в відбіркових турнірах Катару 2022 , що дає йому право грати, наступного червня, плей-оф на чемпіонат світу передпредставником Азії між Австралією і Об'єднаних Арабськими Еміратами.

Таким чином, Червоний білий запечатував тверду перемогу на Національному стадіоні в Лімі гол від італійсько-перуанського нападника Джанлука Лападули та іншого півзахисника Йошимара Йотуна.

Партія породила очікування на різних широтах, особливо в регіоні, оскільки деякі інші країни очікували перуанської поразки, щоб досягти своїх інтересів у кваліфікації, як це було з Чилі та Колумбією.

Саме так розповідали цілі в інших країнах, а деякі з великим ентузіазмом, а інші з явним розчаруванням. Ось деякі з міжнародних історій за голи, забиті цього вівторка двоколором.

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Таким чином, Перу досягла 24 балів, які закріпили його на п'ятому місці у фінальному заліку південноамериканських кваліфікацій, позаду Еквадор, Уругваю, Аргентини та Бразилії, які також залишили Колумбію та Чилі, які мріяли досягти репехажу, без жодного варіанту.

Зіткнувшись з Національним стадіоном, повним глядачів, які не припиняли заохочувати протягом усього матчу, команда на чолі з аргентинцем Рікардо Гарекою вийшла грати на повній швидкості, з м'ячем лежав праворуч, куди рухався творчий Крістіан Куєва, абсолютна фігура матчу.

Перетворившись на шторм, Перу відкрив рахунок лише 4 хвилини в грі після отримання надзвичайного високого проходу від Куеви, який спантеличив захисників суперника, коли вони рухалися вліво і поступився Лападулі, який дав тонкий дотик м'ячу, який вдарив по лівому полюсу перед входом у ворота, захищений Сільва.

Перу підтримував ставку на фронт проти Парагваю, який в найближчі кілька хвилин виглядав спантеличеним раннім підрахунком, але збирався скористатися помилкою на початку Йотуна з пострілом Феррейри, який розбився на перекладині, захищеній Галезе.

Місцеві жителі підтримували наступальний намір, і в 16 років Лападула не вдалося зв'язати з правою ногою хрест, перетнутий Йотуном з усією метою під рукою.

Однак в найближчі кілька хвилин Парагвай просунув свої лінії і зумів скоротити перуанську творчу схему, щоб збалансувати акції та відірватися від своєї мети, хоча у нього не було варіантів відповідати рахунку.

На останньому відрізку першого тайму Перу прийняв друге дихання і знову пішов на фронт, поки в 41 Куева знову не з'явився, щоб контролювати м'яч, залишити дорогу суперникові з чистою магією і поступитися місцем Флорес, який зосередився зліва піднесений м'яч, який Йотун пов'язаний з напівножицями для збільшення цифри.

Перу змогла виграти третій гол за лічені хвилини додавання, але захисник Калленс зазнав невдачі з голом у повному розпорядженні, після того, як Лападула вдарив ще один заголовок на палиці після отримання хреста від Йотуна.

Уже у другому таймі Парагвай прагнув запобігти збільшенню балів проти нього, вдаючись до повторних фолів , які перервали гру, тоді як Перу намагався контролювати м'яч, завжди з Куєвою як двигун усіх його дій.

У 63 роки Перу перемістив м'яч з боку в бік, і Куева не вдалося коронувати його великі показники дня перед воротами після отруєного хреста, який перетнув трауко.

У найближчі кілька хвилин усвідомлюючи, що він був за крок від зайняття довгоочікуваного п'ятого місця, що також дало йому можливість претендувати на Росію 2018 року, контролював дії, скорочував наступальні спроби Парагваю та намагався принести деякі інші варіанти ризику.

Коли було зіграно 82 хвилини, Лападула збиралася запечатати перемогу, але його заголовок після високого центру Куева вибухнув на перекладині після розтягування в кінці воротаря Сільви, в той час як ув'язнений Варела також витратив ще один чудовий варіант розширення рахунку, оскільки він не міг бити воротаря Сільву.

Після перемоги в останній день південноамериканських відбіркових турнірів Перу зіграє своє місце на Чемпіонаті світу в Катарі наступного червня проти п'ятої команди з Азії.

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