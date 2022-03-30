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Середа 30 Березень 2022
Україна

Національна збірна Перу: Джанлука Лападулу привітала Беневенто після того, як відправився на докатарський репехаж 2022 року

«Біколор» чудово закрив кваліфікаційний процес, хоча спочатку йому доведеться зіткнутися з представником Азії, щоб побачити, чи зможе він виграти чемпіонат світу.

Newsroom Infobae

30 Березень 2022

Збірна Перу провела велику ніч минулого вівторка, 29 березня, після побиття свого парагвайського колеги 2:0 в останню дату Півдня Американські Відбіркові турніри. Цей результат дозволив йому закінчити п'яте місце, тому він буде грати репехаж послідовно після Росії 2018. У зв'язку з цим Беневенто, клуб Джанлука Лападули, надіслав повідомлення привітання футболісту з цією історичною подією.

Хоча це був не просто перуанський нападник, оскільки польський Каміл Глік також здобув перемогу зі своєю командою на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. «Вітаємо Каміля Гліка, який вирвав пропуск до Катару 2022 року та Джанлуку Лападулу, який пройшов кваліфікацію зі своїм Перу до світових плей-офф!!» ,була публікація італійського актора через свій акаунт Twitter, відзначаючи досягнення гравців у своїй команді.

Пост Беневенто у Twitter після перемоги Перу з Джанлукою Лападулою.
Пост Беневенто у Twitter після перемоги Перу з Джанлукою Лападулою.

У випадку з європейським захисником він почав 2:0 на користь своєї команди проти Швеції грав за репечаж. Це дозволило йому безпосередньо претендувати на захід чемпіонату світу і закріпити своє місце серед кращих команд планети. Крім того, це пристосування для тренера Фабіо Казерта в італійському загоні, який має місію повернутися до Серії А.

Зі свого боку, Джанлука Лападула має багато спільного з цим відскоком та доступом до відбиття «blanquirroja». Оскільки національний трикотаж носили в листопаді 2020 року в програшу Чилі під час візиту Playoffs, перуанська команда мала чудовий розвиток та зростання. Це незважаючи на те, що на початку 2021 року результати не супроводжували, і я дивився на дно турнірної таблиці, про яку я думав про класифікацію. Крім того, той, хто народився в Турині, страждав від адаптації до перуанської гри, щоб на полі могло бути розуміння.

ПОЛІПШЕННЯПЕРУ

Однак зміна прийшла після перемоги 2-1 над Еквадором в Кіто. У цьому матчі Лападула двічі відвідувала голи Крістіана Куеви та Луїса Адвінкули . Звідти, в Copa America в Бразилії він забив 3 голи (проти Еквадору, Парагваю та Колумбії) і надав 1 допомогу. Його участь та інтеграція з «біколором» стали більш помітними, аж до того, що він прийшов обмінятися жартами та урочистостями зі своїми колегами.

Хоча в Плей-офф йому не вдалося забити, поки поєдинокпроти Болівії в Лімі і забив перший гол цього виграшу 3-0. СамКуева таСерхіо Пенья завершили розгром. Але в матчі, де він постраждав більш ніж достатньо був тріумфвід 2 до 1 проти Венесуела в Каракасі. «Лапа» відкрила рахунок» з великим заголовком після відмінного кросуАндре Каррілло . Венесуельці, пов'язані через Дарвіна Мачіса, поки «Аладіно»не виявилося, що місце другий з штрафним балом, який потрапив у бар'єр.

Нарешті, матч проти Парагваю став вирішальним у забезпеченні цієї квоти на відбиття проти представника Азії. І що зробив Джанлука: забив гол і почистив ще один на жердині. Загалом він забив 3 голи в плей-офф Катарі-2022, хоча його внесок на поле, як ударами, так і оборонними діями, також слід виділити.

Джанлука Лападула та свідчення його гармонії з національною збірною Перу, яка святкує з Крістіаном Куєвою та Андре Каррільо | Фото: FPF
Джанлука Лападула та свідчення його гармонії з національною збірною Перу, яка святкує з Крістіаном Куєвою та Андре Каррільо | Фото: FPF

МАТЧЗ БЕНЕВЕНТО

Після матчу перуанський нападник повернеться до Беневенто , щоб повернутися до тренування для матчу, який він зіграє проти Пізи для Серії B цієї суботи, 2 квітня. Однак у поєдинку проти «Гуарані» він був перев'язаний льодом на щиколотці, тому нам доведеться почекати, чи це серйозна травма чи він буде придатним.

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