Перу проти Парагваю: Перуанські військово-повітряні сили пролетіли над Національним стадіоном і пофарбували небо червоно-білою

Перуанські ВПС також носили червоне та біле, щоб заохотити вибір з неба. Акробатичнаескадра «Біколор», складена з досвідчених пілотів-винищувачів, не вагаючись мотивувала команду на чолі з РікардоГарека .

Через свою сторінку в Twitter вони поділилися зображенням, де ви можете побачити, як ця компанія пофарбувала небо в червоний і білий колір.

Цим поділилися вболівальники з Національного стадіону та Глядачі не соромилися опублікувати це видовище небес.

Варто згадати, що ця ескадра складається з чотирьох навчальних літаків ZLIN Z-242L, які називаються Біколор через кров, пролиту всіма перуанцями для встановлення національної незалежності та суверенітету.

Літаки виділяються своєю великою пілотажної здатністю і використовуються в навчанні високопродуктивних маневрів для льотчиків-винищувачів.

6РАЙОНІВ, ЯКІ ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОБАЧИТИ ПЕРУ ПРОТИ. ПАРАГВАЙ НА ВЕЛИКОМУ ЕКРАНІ

ВІЛЛАЕЛЬ-САЛЬВАДОР

Муніципалітет Вілли Сальвадору повідомив всю свою громаду, що вони також транслюватимуть матч на великому екрані, в торговому центрі Cesar Vallejo з 15:00.

«Удосконалений і прикрашений торговий центр Сезар Валлехо , буде розміщено всіх шанувальників «Міста-посланника миру», щоб заохотити нашу національну збірну Перу перед їхзустріччю з Парагваєм», - йдеться в публікації.

САНБОРДЖА

Район Сан-Борха оголосив через свої соціальні мережі, що Parque de la Familia також зможе спостерігати за грою на великому екрані. Вони вказали, що вживання алкогольних напоїв буде заборонено.

«Приходьте зі своєю сорочкою, щоб заохотити білий і червоний колір у цьому вирішальному поєдинку для участі нашого чемпіонату світу в Катарі 2022. Чекаємо, коли ви разом відчуєте хвилювання футболу на великому екрані», - йдеться в публікації.

КАМ'ЯНИЙМІСТ

Муніципалітет Пуенте П'єдра також приєднався до партії, і оголосив, що його захід відбудеться з 17:00 в Пласа-Майор.

«Біло-червона жінка грає своє життя перед групою Гуарані, а в Пуентеп'єрі ми живемо її на гігантському екрані. Ми чекаємо вас завтра з 17:00, щоб насолодитися цією вражаючою зустріччю», - йдеться у дописі у своєму акаунті у Facebook.

АВГУСТИНСЬКИЙ

Муніципалітет Ель -Агустіно оголосив, що його захід починається о 15:00 на головній площі району; де крім перегляду матчу, вболівальники зможуть брати участь в іграх, конкурсах та призах.

«Августинці будуть в Пласа-майорі, щоб заохотити нашу команду у вирішальній зустрічі, шукаючи кваліфікації на Чемпіонат світу з Катару 2022 року. Приходьте всією сім'єю, ВАША ПРИСУТНІСТЬ ВАЖЛИВА!» ,вони сказали на своєму офіційному акаунті у Facebook .

ВІКНО

Муніципалітет Вентанілла запросив шанувальників насолодитися Перу проти Парагваю на площі Пласа-де-Армас в Сьюдад-Сателіт з 16:00.

«ПІДЕМО НА РЕПЕШАГ! Настав великий день. Наша команда потребує підтримки кожного. Тому давайте заохочуємо whiquiroja цього вівторка, 29 березня, з 4 години дня, на площі Армас із Сьюдад-Сателіт», - йдеться в публікації.

ЦЕРКАДОДЕ ЛІМА

Муніципалітет Ліми (MML) оголосив, що вони транслюватимуть в прямому ефірі на трьох великих екранах матч на Чарівному водному ланцюзі.

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