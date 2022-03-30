Перу проти Парагваю: заголовок Джанлука Лападули розбив перекладину в поєдинку для відбіркових турнірів Катару 2022

Перу- Парагвай: Джанлука Лападула майже забив провідний гол у матчі, дійсному для 18-ї та фінальної дативідбіркових турнірів Катару 2022 який зіграв на стадіоні Національний Ліми.

Після 83 хвилин гри Крістіан Куева отримав вільний і безрозпірний за правий вінгер атаку національної збірної Перу. «Аладіно» контролював і запустив центр біля краю невеликої площі Парагваю.

Служба Куева дійшла до голови нападника Джанлука Лападули , який підключився і розбив м'яч на перекладині після котячого втручання голкіпера Гарані Антонія Сільви. У першій половині 'Bambino' також відправив свій постріл на полюс. Через 5 хвилин італійсько-перуанський гравець відкрив рахунок на користь біколор (5 ").





Тренер Перу Рікардо Гарека вишикувався з Педро Галлезе, Карлосом Замбрано, Луїсом Адвінкулою, Олександром Калленсом, Мігелем Трауко, Йошімаром Йотуном, Крістіаном Куевою, Ренато Тапією, Едісон Флорес, Серхіо Пенья та Джанлукою Лападулою.

Тренер Парагваю Гільєрмо Баррос Шелотто обрав цей модельний ряд: Антоній Сільва, Фабіан Бальбуена, Жуніор Алонсо, Омар Альдерете, Роберт Рохас, Річард Ортіс, Оскар Ромеро, Андрес Кубас, Річард Санчес, Хуліо Енсісо та Себастьян Феррейра.

Збірна Перу прибуває в матчі з Парагваєм після трьох перемог, однієї нічиї та однієї поразки в останніх п'яти матчах біколор, що дозволило їм вийти на останню дату відбіркового раунду кваліфікаційного раунду плей-офф з опціями недоторканими для відбору до зони плей-офф.

Перу мав три перемоги проти Болівії в Лімі (3:0), Венесуелі в якості відвідувача (1-2) та Колумбії в Барранкільї (1-0). Потім він зрівнявся з Еквадором вдома і зазнав програшу Уругваю в Монтевідео минулого четверга, 24 березня на стадіоні Centenario з суперечкою про пропущений гол наприкінці матчу.

п'яте місце в турнірній таблиці займає Чемпіонат світу з репечажу. Саме національна збірна Перу займає це місце з 21 очкою, тоді як Колумбія та Чилі слідують за нею з шостого та сьомого місця в турнірній таблиці з варіантами подолання, якщо біколор не виграє.

Представник Південноамериканської конфедерації (Конмебол) стикається з кваліфікацією Азіатської Конфедерації (AFC) у червні наступного року. На даний момент Об'єднані Арабські Емірати та Австралія визначать у фазі 4 азіатських кваліфікацій за континентальною квотою на репехаж.

МАТЧІОСТАННЬОЇ ДАТИ ПЛЕЙ-ОФФ

Перу проти Парагвай (Національний стадіон Ліма)

Еквадор проти Аргентини (Монументальний стадіон Гуаякіля)

Болівія проти Бразилії (Стадіон Ернандо Сілес в Ла-Пас)

Чилі проти Уругваю (Стадіон Сан-Карлос-де-Апокіндо в Сантьяго)

Венесуела проти Колумбії (Стадіон Cachamay в Пуерто Ордас)

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