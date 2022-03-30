Перу проти Парагваю: Андрес Візе, Марія Піа Копелло, Карлос Вільчес та інші знаменитості, які відсвяткували перуанський тріумф

29 березня відбувся матч між Перу і Парагваєм , в результаті чого вийшов славний 2-0. Таким чином, ми все ще мчимо на відбіркових турнірах Катару 2022 року і сподіваємось зіграти на чемпіонаті світу.

Зіткнувшись з цим, урочистості артисти не дочекалися і висловили всі свої емоції в соціальних мережах. Це справа Андреса Візе, Марія Піа Копелло, Карлос Вільчес і багато інших, які завжди проявляють себе заохочуючи національну збірну Перу в кожному матчі.

ТУЛАРОДРІГЕС

Ведучий En Boca de Todos використовував історії на своєму офіційному акаунті в Instagram, щоб висловити свою радість від тріумфу Перу. Актриса показала, що живе в грі зі своїми родичами, і вони відзначали кожен гол, забитий перуанською командою.

«Вгору Перу обличчя...» телеведучанаписала у своїй соціальній мережі поруч із перуанським прапором у супроводі фотографії її родини, яка носить футболки «blanquiroja».

Фото: Інстаграм

ІСУСАЛЬЗАМОРА

Водій повідомив своїм послідовникам в Instagram, що він був на Estadio Nacional, насолоджуючись матчем наживо, і не вагаючись стрибати і кричати, коли 90 хвилин гри, яка дала перуанській команді як переможця, закінчилися.

Він також розмістив фотографію у своєму профілі зі своєю дружиною Марією Пас. «Підемо Перу Кара...! Ми збираємося на репехаж! Арріба Перу», - написав він як опис фотографії, що має фон цього стадіону.

Фото: Інстаграм

МАРІЯПІА КОПЕЛЛО

Ведучий Esto es Guerra - одна з фігур шоу, яка не соромиться демонструвати свою любов до «біло-червоної» сорочки в кожному матчі, адже вірна своєму стилю, вона завантажує свій знаменитий Tik Toks та вміст до своїх історій в Instagram.

Із зображенням, де слово ¡AMOS ВИГРАЄ! і ПЕРУ, вболівальник також приєднався до довгого списку знаменитостей, які святкують тріумф національної збірної Перу проти Парагваю.

Фото: Інстаграм

КАРЛОСВІЛЬЧЕЗ

Перуанський комік опублікував коротке відео, в якому відзначається, що Перу наближається до участі в ЧС-2022. «Я за все плачу. Ми йдемо на репехаж. Дякую, хлопці», - написав він як опис до свого відео разом із усміхненими емоджи.

Фото: Інстаграм

АЛЕССАНДРАФУЛЛЕР

Актриса опублікувала відео на своєму офіційному акаунті в Instagram, поділившись зі своїми послідовниками, що вона була в Estadio Nacional, заохочуючи національну збірну Перу. Інфлюенсер використав частину національного гімну як опис до свого посту, де можна побачити, як футболісти та вболівальники святкують тріумф.

«Я дам вам своє життя, і коли помру, я об'єднаюся на землі, з вами Перу», - йдеться в ньому.

Фото: Інстаграм

ЕТЕЛЬПОЗО І БРУНЕЛЛА ГОРНА

Господарі América Hoy використовували історії на своїх акаунтах в Instagram, щоб відсвяткувати тріумф Перу. Поки Етел Позо опублікувала фрагмент свого передбачення остаточного результату матчу, де вона виграла національну збірну Перу, Брунелла Хорна поділилася фотографією зі своїм партнером Річардом Акуньєю, написавши «Ми перемагаємо!».

Фото: Інстаграм

АНДРЕСВІЗЕ

Незважаючи на те, що перуанський актор перебуває у відпустці в Таїланді, це не завадило йому подивитися матч Перу з Парагваєм і святкувати перуанську перемогу. «Ходімо до репехажу!» ,написав згаданий «Ніколас де лас Касас» про образ футболістів, які обіймаються.

Фото: Інстаграм

СЛОВ'ЯНСЬКИЙІДДАХ І ДЖИНО ПЕСАРЕС

ЙіддаЕслава опублікувала різні історії Instagram, що святкують 2-0 Перу проти Парагваю. Зі свого боку, Джино Песарессі зробив те ж саме, а також поділився деякими зображеннями матчу і написав «Вамос Перу».

Фото: Інстаграм

АНДРЕСВІКЛЕС

Ще одним актором, який виступив перед тріумфом Перу, був Андрес Вільчес, який великими літерами підкреслив, що Перу залишається лише 1 матч, щоб поїхати на чемпіонат світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. «Одна гра далеко від походу на чемпіонат світу. Ходімо машину...» ,Писав про фото Національного стадіону.

Фото: Інстаграм

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