Перу на репехаж: з якою командою вона зіграє, щоб претендувати на чемпіонат світу з Катару 2022?

ЗбірнаПеру здобула дуже важливу перемогу проти парагвайської команди в поєдинку, дійсному на 18-ту і фінальну дату Півдня Американські Відбіркові турніри. Національний стадіон в Лімі згорів, як у великих матчах, так і тисячі вболівальників всередині місця проведення, і мільйони перуанських вболівальників по всьому світу стали свідками цього подвигу, який повернув «двоколор» на сцену перед ЧС-2022 в Катарі. У цьому сенсі в наступній замітці ми розповімо вам про наступного суперника в репечажі і коли цей матч буде.
Для початку слід згадати, що хрести репехажу змінилися для поточного кваліфікаційного процесу. І це те, що в попередніх виданнях п'яте місце в Південній Америці заперечував доступ до чемпіонату світу проти першого в Океанії. Однак у листопаді минулого року ФІФА змінила графік роботи і визначила, що представник CONMEBOL буде в парі з найкращою третьою в Азії.
З цією попередньою інформацією, є дві команди, які боротимуться за цей простір: збірна Австралії та Об'єднані Арабські Емірати команда. «Socceroos» були переведені до азіатських кваліфікаторів після домінування протягом багатьох років в Океанії. Вонибули третіми в групі B з 15 очками відставали від Саудівської Аравії (перший з 23 очками) та Японії (другий з 22 очками), отже, вони зіграють фазу попереднього відбиття. Насправді матч, який вони зіграли проти Саудівської Аравії сьогодні вдень, який закінчився перемогою 1-0 на їхню користь, мав лише завершити графік, враховуючи, що араби вже забезпечили свій пропуск, хоча вони зробили це, як на першій позиції.
Зі свого боку, Еміратіс виграв сьогодні вранці, перемігши Південну Корею 1-0 з сольним голом Хареба Абдалли (54′), таким чином закріпивши свою кваліфікацію на наступний етап, додавши 12 очок в групі А. Таким чином, вони зіткнуться з австралійцями, щоб визначити остаточного представника Азії.
І хоча Ірак також перебував у цій боротьбі за третє місце, на жаль за свої інтереси, вони зв'язали 1-1 з Сирією, накопичивши 6 балів і виставивши на четверте місце з 9 очками. Крім того, збірна Лівану, інша команда в суперечці, поступилася цього вівторка 29-го Ірану, таким чином, не маючи жодних шансів на кваліфікацію.
Тепер велике питання, яке виникає: коли зіграють Австралія та Об'єднані Арабські Емірати? Тутми розповімо вам про це. Єдиний матч між двома командами відбудеться у вівторок, 07 червня. А переможцю доведеться зіграти з «білою роєю» через тиждень. Саме між 13 і 14 червня відбудуться матчі, як у репехажі між представниками CONMEBOL та AFC, так і в CONCACAF з ОФК. Вони будуть унікальними дуелями без поїздки в обидва кінці і на нейтральному суді, хоча залишається визначити точні дні і час.
Спочатку вважалося, що ці зустрічі відбудуться в Досі, Катар, як «золоту середину» між відборами з різних континентів, але це буде під оцінкою, оскільки в той час спека інтенсивна і тихо досягає 40 градусів. Саме цей фактор і став причиною того, що чемпіонат світу, на відміну від інших видань, відбудеться в листопаді цього року. Однак не виключено, що репехаж може бути вперед-назад, а також в одному матчі, який буде зіграний в Європі. Все було б визначено в найближчі тижні або місяці.
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Цебуло б другий раз, коли «білий рожа» зіграє послідовний репехаж, після досягнення його в останньому виданні до чемпіонату світу 2018 року в Росії.