Перу на репехаж: з якою командою вона зіграє, щоб претендувати на чемпіонат світу з Катару 2022?

ЗбірнаПеру здобула дуже важливу перемогу проти парагвайської команди в поєдинку, дійсному на 18-ту і фінальну дату Півдня Американські Відбіркові турніри. Національний стадіон в Лімі згорів, як у великих матчах, так і тисячі вболівальників всередині місця проведення, і мільйони перуанських вболівальників по всьому світу стали свідками цього подвигу, який повернув «двоколор» на сцену перед ЧС-2022 в Катарі. У цьому сенсі в наступній замітці ми розповімо вам про наступного суперника в репечажі і коли цей матч буде.

Для початку слід згадати, що хрести репехажу змінилися для поточного кваліфікаційного процесу. І це те, що в попередніх виданнях п'яте місце в Південній Америці заперечував доступ до чемпіонату світу проти першого в Океанії. Однак у листопаді минулого року ФІФА змінила графік роботи і визначила, що представник CONMEBOL буде в парі з найкращою третьою в Азії.

З цією попередньою інформацією, є дві команди, які боротимуться за цей простір: збірна Австралії та Об'єднані Арабські Емірати команда. «Socceroos» були переведені до азіатських кваліфікаторів після домінування протягом багатьох років в Океанії. Вонибули третіми в групі B з 15 очками відставали від Саудівської Аравії (перший з 23 очками) та Японії (другий з 22 очками), отже, вони зіграють фазу попереднього відбиття. Насправді матч, який вони зіграли проти Саудівської Аравії сьогодні вдень, який закінчився перемогою 1-0 на їхню користь, мав лише завершити графік, враховуючи, що араби вже забезпечили свій пропуск, хоча вони зробили це, як на першій позиції.

Австралійська команда була суперником Перу на груповому етапі ЧС-2018 Росія. |

Зі свого боку, Еміратіс виграв сьогодні вранці, перемігши Південну Корею 1-0 з сольним голом Хареба Абдалли (54′), таким чином закріпивши свою кваліфікацію на наступний етап, додавши 12 очок в групі А. Таким чином, вони зіткнуться з австралійцями, щоб визначити остаточного представника Азії.

І хоча Ірак також перебував у цій боротьбі за третє місце, на жаль за свої інтереси, вони зв'язали 1-1 з Сирією, накопичивши 6 балів і виставивши на четверте місце з 9 очками. Крім того, збірна Лівану, інша команда в суперечці, поступилася цього вівторка 29-го Ірану, таким чином, не маючи жодних шансів на кваліфікацію.

Об'єднані Арабські Емірати святкують гол | Фото: Агентства

Тепер велике питання, яке виникає: коли зіграють Австралія та Об'єднані Арабські Емірати? Тутми розповімо вам про це. Єдиний матч між двома командами відбудеться у вівторок, 07 червня. А переможцю доведеться зіграти з «білою роєю» через тиждень. Саме між 13 і 14 червня відбудуться матчі, як у репехажі між представниками CONMEBOL та AFC, так і в CONCACAF з ОФК. Вони будуть унікальними дуелями без поїздки в обидва кінці і на нейтральному суді, хоча залишається визначити точні дні і час.

Спочатку вважалося, що ці зустрічі відбудуться в Досі, Катар, як «золоту середину» між відборами з різних континентів, але це буде під оцінкою, оскільки в той час спека інтенсивна і тихо досягає 40 градусів. Саме цей фактор і став причиною того, що чемпіонат світу, на відміну від інших видань, відбудеться в листопаді цього року. Однак не виключено, що репехаж може бути вперед-назад, а також в одному матчі, який буде зіграний в Європі. Все було б визначено в найближчі тижні або місяці.

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Цебуло б другий раз, коли «білий рожа» зіграє послідовний репехаж, після досягнення його в останньому виданні до чемпіонату світу 2018 року в Росії.