Перу до відбиття: так гравці святкували в роздягальні після побиття Парагваю

Після великого торжества на полі Національного стадіону, де «Контіго Перу» не пропустив, футболісти збірної Перу з радістю продовжили в роздягальні. Кілька гравців завантажили листівки у свої соціальні мережі, щоб поділитися тим, що вони пережили в той інтимний момент. Ті, хто не міг бути присутнім, були Джанлука Лападула та Уайлдер Картахена, які пішли на антидопінг-тест.

Перемога 2:0 над Парагваєм викликала емоції до проростання і радість демонструвалася в різний час. Отримання місця плей-офф в останньому матчі південноамериканських плей-офф викликало ажіотаж, який тривав кілька годин. Гравці покинули колос Хосе Діаса приблизно о 10:30 (перуанський час).

Серхіо Пенья та Йошімар Йотун, автор другого гола Національного стадіону казковими ножицями, взяли селфі та завантажили його на свій офіційний акаунт в Instagram. Обидва були стартерами і мають великі шанси опинитися в Катарі 2022 року. Відповідальним за фотографування був гравець FF Мальме. Згадаймо, що «Йоші» також носив сорочку шведського клубу.

Соціальні мережі Серхіо Пенья.

З іншого боку, Карлос Замбрано спілкувався зі своїми дітьми на повному святкуванні в гардеробних «біло-роха», що, за його словами, було вечіркою. Центральний захисник Бока Хуніорс повернувся, щоб зайняти початкове положення в центральній частині спини і супроводжував Олександра Калленса. Він відновив свій рівень в останніх матчах і продемонстрував їх проти «альбіррої».

Соціальні мережі Карлос Замбрано.

Лападулаі Картахена не могли святкувати

Ті, хто залишився без святкування разом з усією командою в гардеробній, були Джанлука Лападула та Уайлдер Картахена, яких обрали для проходження антидопінг-тесту. Ці гравці вибираються після гри і зазвичай повідомляються, коли вони йдуть на шляху до роздягальні.

Тим, хто завантажив відео у свої соціальні мережі, була ExAlianza Lima, яка «скаржилася» на те, що не може бути зі своїми товаришами по команді, те, чим поділився «Бамбіно», який відповідав за те, щоб поставити перший гол на Національному стадіоні в Лімі.

Пеньяі унікальний момент, який він пережив при виході з національного стадіону

Він ледве вибрався з колоса Хосе Діаса в своїй машині, тисячі шанувальників підійшли до його машини, щоб попросити автограф, записати відео та послухати привітання. Габбаббув настільки великий, що більшість з них вдарила долонею об скло вікна автомобіля, де вони рухалися. В якості запобіжного заходу гравець Мальме FF зі Швеції вважав за краще залишатися всередині, але він прожив унікальний і незабутній момент.

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