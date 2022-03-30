Перупроти Парагваю: півзахисник Йошімар Йотун був найкращим гравцем матчу, за даними sofascore після перемоги в останньому раунді Відбіркові матчі Катару 2022 , які проходили на Національному стадіоні в Лімі.

Кермо Yoshimar Yotún забив другий гол перемоги Перу над Парагваєм (2:0), що дозволило йому претендувати на Чемпіонат світу з репечажу до Катару 2022 року.

Портал sofascore вважав Йошімара Йотуна найкращим гравцем матчу зі стрільбою з лука, з 81% точними проходами, ключовим пропуском, шансом на гол та 7 з 10 виграних поєдинків, серед інших рекордів, що дозволило йому набрати 7,7.

ЙошімарЙотун зіграв 69 хвилин у перемозі Перу, попросив його змінити і був замінений Горасіо Калькатерра.

Перу до репехажу: цифри Йошімарйон Йотун, найкращий гравець у виграші з Парагваю 2:0 за Відбіркові матчі Катару 2022

Тренер Перу Рікардо Гарека вишикувався з Педро Галлезе, Карлосом Замбрано, Луїсом Адвінкулою, Олександром Калленсом, Мігелем Трауко, Йошімаром Йотуном, Крістіаном Куевою, Ренато Тапією, Едісон Флорес, Серхіо Пенья та Джанлукою Лападулою.

Тренер Парагваю Гільєрмо Баррос Шелотто обрав цей модельний ряд: Антоній Сільва, Фабіан Бальбуена, Жуніор Алонсо, Омар Альдерете, Роберт Рохас, Річард Ортіс, Оскар Ромеро, Андрес Кубас, Річард Санчес, Хуліо Енсісо та Себастьян Феррейра.

Національна збірна Перу досягла матчу з Парагваєм після трьох перемог, однієї нічиї та однієї поразки в останніх п'яти матчах біколор, що дозволило їм вийти на останню дату відбіркових турнірів з опціями недоторканими для відбору до зони плей-офф.

Перу мав три перемоги проти Болівії в Лімі (3:0), Венесуелі в якості відвідувача (1-2) та Колумбії в Барранкільї (1-0). Потім він зрівнявся з Еквадором вдома і зазнав програшу Уругваю в Монтевідео минулого четверга, 24 березня на стадіоні Centenario з суперечкою про пропущений гол наприкінці матчу.

п'яте місце в турнірній таблиці займає Чемпіонат світу з репечажу. Саме це місце посіла національна збірна Перу, додавши 24 очки, тоді як у Колумбії та Чилі закінчилися варіанти.

Перу є представником Південноамериканської конфедерації (Conmebol), яка зіткнеться з кваліфікацією Азіатської Конфедерації (AFC) в ремонті чемпіонату світу наступного червня. На даний момент Об'єднані Арабські Емірати та Австралія визначать у фазі 4 азіатських кваліфікацій за континентальною квотою на репехаж.

РЕЗУЛЬТАТИОСТАННЬОЇ ДАТИ ПЛЕЙ-ОФФ

Перу 2-0 Парагвай (Національний стадіон Ліма)

Еквадор 1-1 Аргентина (Монументальний стадіон Гуаякіль)

Болівія 0-4 Бразилія (стадіон Ернандо Сілес в Ла-Пасі)

Чилі 0-2 Уругвай (стадіон Сан-Карлос-де-Апокіндо в Сантьяго)

Венесуела 0-1 Колумбія (стадіон Cachamay в Пуерто-Ордасі)

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