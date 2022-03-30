Перу до відбиття: вболівальники в Ікітос вирушили на мотоциклах, щоб відсвяткувати перемогу Біколор проти Парагваю

Перу вдалося перемогти Парагвай 2:0, щоб претендувати на репехаж за квоту на чемпіонаті світу, що Цього року відбудеться в Катарі. Перуанські вболівальники не пропустили хвилювання тріумфу і вийшли на вулиці країни, щоб відсвяткувати по-своєму цей день радості для національної збірної та їх уболівальників. У Ікітосі група вболівальників вийшла на мотоцикл, який також називають мотоциклетним автомобілем - приєднатися до партії за перемогу Перу.

Зперуанським прапором на одному з них плече вони проходили по головній площі Ікітос, групами та координатами, які привернули увагу перехожих. Згучним рогом показати свою радість на торжестві біло-рудого, який зумів забезпечити матч в першому таймі голами з ДжанлукаЛападула та Йошімар Йотун, а також магічний спектакль півзахисника КрістіанКуева , який зробив витвір мистецтва, щоб допомогти «Бамбіно» у першій меті.

Зображення, опубліковані каналом N, показують момент, коли автомобілі їздять по району, збираються разом і показують послідовність із увімкненими вогнями, щоб слідувати тому ж маршруту, що здається запланованим у випадку, якщо Перу вдасться перемогти проти Гуарані.

З прапорами та рогами до туру приєдналося більше мотоциклетних таксі та мотоциклів, щоб продовжити вечірку, яка, безумовно, триватиме до наступного дня. Хоча це тривало кілька секунд, він відзначений тим, як перуанський футбол може бути синонімом радості та єдності в країні, зануреній постійними кризами.

Святкування тривають у різних частинах країни, в ніч, яка нагадує нам про те, що сталося в 2017 році, коли Перу також забезпечив репехаж. Знову ж таки, їм доведеться спалити останній картридж, щоб другий раз поспіль опинитися в Кубку світу.

ПЕРУПРОТИ. ПАРАГУ

Перувідкрив рахунок через 5 хвилин. Крістіан Куева отримав м'яч приблизно 35 метрів від воріт «Гуарані» і перевірив всю свою якість з блискучою допомогою для «Бамбіно». Те, що було далі, схвилювало всіх перуанців.

ДжанлукаЛападулазавоював спину останнього чоловіка збірної Парагваю, профільував за своє право з деякими труднощами і поставив тонке дотик до м'яча, щоб бити суперницю дугою. м'яч прийшов з кількома мілісекундами невизначеності.

«Біколор» збільшив свою перевагу до 42′ першого тайму. Візит не був явно відхилений, «Аладіно» зробив виставу і випустив для Едісона Флорес, який підняв голову і поставив чудовий центр для правого боку поля.

З цього боку з'явився Йошімар Йотун , який зробив величезний маневр, щоб виграти парагвайський гол. Воротар навіть торкнувся м'яча, але він не міг зупинити м'яч від перетину лінії воріт. В рівній мірі, величезних так багато.

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