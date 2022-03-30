Ніч вечірок - це та, яка переживається у всіх регіонах країни після того, як футбольній команді вдалося перейти до дооповідування з метою отримання квоти в Чемпіонат світу з футболу 2022. У будинках, площах, вулицях і соціальних мережах перуанці висловили своє щастя і бажання відсвяткувати це торжество, але Національна поліція Перу, попереджаючи про футбольну ейфорію, він поділився важливою рекомендацією через свої соціальні мережі.

«Увага, пивовари! Якщо ви збираєтеся святкувати торжество нашої збірної, робіть це відповідально», - йдеться в перших рядках видання, яке супроводжується зображенням двох бомбардирів останнього дня, Джанлука Лападула і Йосимар Йотун. «У нас ще залишилося 90 хвилин », - додав він, щоб посилатися на матч, який нам доведеться зіграти в середині червня з Австралією чи Об'єднаних Арабськими Еміратами, щоб нарешті підтвердити перехід Перу до чемпіонату світу.

Перепечаз з Перу до Катару 2022: Поліція дає особливу рекомендацію шанувальникам

«Якщо ви п'єте, не їдьте. Арріба, Перу», - кажуть останні рядки, опубліковані Національною поліцією Перуз Twitter. Попередження приходить для того, щоб попередити тих, хто планує святкувати сьогодні ввечері, щоб зробити це в міру, щоб уникнути нещасних випадків, які заважають їм насолоджуватися наступним матчем футбольної команди, а згодом відсвяткувати другу кваліфікацію поспіль на Чемпіонат світу під керівництвом Рікардо Гарека.

ДОРОГАВ КАТАР

В кінці 2017 року Перу відсвяткував кваліфікацію ЧС-2018 в Росії після більш ніж трьох десятиліть неучасті в події такого масштабу. Хвилювання було таким, що тодішній президент Педро Пабло Кучинський оголосив трудовим святом. Зараз ми збираємося пережити цю емоцію, хоча на даний момент дата, коли буде відтворена репеча, не підтвердилася. Хочаце не було повністю визначено, 13 або 14 червня - це дати, коли Перу зіткнеться з Австралією чи Об'єднаних Арабськими Еміратами.

Навідміну від репеча2017 року, на цей раз це буде єдиний матч, який відбудеться в країні перебування наступного кубка світу. Цейматч буде зіграний після того, як ОАЕ проти Австралії, який планується зіграти за тиждень до (7 червня), який буде зіграний в Досі. Поки що Бразилія, Аргентина, Уругвай та Еквадор - це країни Латинської Америки з гарантованою квотою на наступному чемпіонаті світу.

«Ключ був сплеск, який ми мали під час кваліфікаційного раунду, від середини до фронту. Мине стартували добре, але мітинг був важливим і дав нам можливість отримати доступ до репечажу. Яхочу привітати хлопців за кваліфікацію на останню дату репехажу», - були слова Рікардо Гареки, який нагадав про грубий старт на дорозі до Катару.

Тренера збірної Перу встигає вийти на репехаж вдруге поспіль. Фото: ФПФ.

Крім того, він посилався на наступного суперника, який вийде між Об'єднаних Арабськими Еміратами та Австралією. «Тепер це знати суперника, ми будемо знати, хто наша черга. Думаю, у нас буде достатньо часу, хоча це буде складний суперник. Мивсі прагнемо дістатися до Катару, але найголовніше зараз - спробувати бути з сім'єю, щоб гравці повернулися до ритму, щоб хлопці з проблемами відновилися і таким чином прибули важливим чином».

«Коли ми відновили наш контракт, можливість сподіватися бути серед тих, хто вирішив зіграти на Чемпіонаті світу. Це дуже складно, і зараз ми побачимо, який у нас суперник. Командазавжди намагається залишатися зосередженою, але у нас є незліченна кількість проблем. .. Андре Каррілло не міг бути там сьогодні, Педро Акіно... на жаль, це був кваліфікаційний раунд, повний труднощів», - сказав він в кінці.

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