Паоло Герреро та Джефферсон Фарфан виступили після того, як національна збірна перу кваліфікується на репехаж

Перуобіграв Парагвай 2:0 на Національному стадіоні і залишився в зоні плей-офф відбіркових турнірів Катару 2022 . Дві посилання на «біколор» виступили після нового досягнення своїх колег, Паоло Герреро та Джефферсон Фарфан опублікували емоційне повідомлення через свої соціальні мережі.

Першим був «Хижак». «Вітаю хлопців з великим тріумфом, за те, що подарував цю радість всьому Перу. Перу пишається всіма вами, за зусилля, жертву, за все, що ви вкладаєте під час цих кваліфікацій. Підемо в Перу».

«Давайте зробимо Перу більшим і більшим, ніж це вже є, без обмежень», - підсумував капітан «біло-червоного», який супроводжував свою історію фотографією перуанського прапора.

«Фокіта» не могла бути присутнім на стадіоні, але жила матчем, не виходячи з дому. «Дякую групі, що радість», опублікував гравець Alianza Lima з фотографією кінця заручини.

Фото: Інстаграм