Офіс омбудсмена підтвердив загибель мирних жителів під час військової операції в Путумайо

Завдяки заяві 30 березня Офіс Омбудсмена підтвердив смерть мирних жителів під час військової операції, проведеної в селі Ель-Ремансо, в Пуерто-Легуїзамо (Путумайо), Національною армією, жертвами стали б: Президент Ради дій громади Дів'є Ернандес Рохас, його дружина , 16-річний підліток і корінний губернатор Пабло Пандуро Кокінш.

суб'єкт зазначав, що цивільні особи повинні бути залишені поза будь-якими діями в контексті конфлікту і що їхправо на життя завжди має бути захищене. Крім того, він попросив судові органи оперативно роз'яснити факти. Зі свого боку, неурядова організація Human Rights Watch також підтвердила вбивство цих мирних жителів.

У розробці...

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: