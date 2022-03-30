Омар Чапарро захистив роботу Еудженіо Дербеса: «Він нескінченно талановитий»

Після суперечки, в якій Бланка Герра була залучена заявами, відкликаними Еудженіо Дербесом, який зазначив, що він знущався над її роботою після запрошення її на приватну подію, де він представив «Без повернення прийнятих». Одинз найближчих колег до мексиканської історії, який минулих вихідних був присутній на гала-фестивалі «Оскар» 2022 року, висловився за нього і похвалив його кар'єру.

Саме на зустрічі ЗМІ, відновленої до ранку Sale el Sol, де Омар Чапарро разом з колишнім зятем Дербеса Маурісіо Охманомпозиціонували себе на користь кар'єри виконавця, який брав участь у фільмі, що отримав Оскар, як «Найкращий фільм» і підкреслив, що їх теж виділили деякимиголовними героями.

«Ми також були знищені», - підкреслив виконавець, який працює з колишнім чоловіком Еіслінн Дербез над фільмом І який він, який незабаром вийде в кінотеатри.

Незручний момент, який пережив Еудженіо Дербез поруч з Омаром Чапарро Фото: знімок/Ту-Ніч з Омаром Чапарро

Пізніше перекладач No Manches Фріда погодився з деякими твердженнями, які мали батьки Еудженіо Дербеса, коли вони вказали, що актор занадто перфекціоніст: «Євгеніо нескінченно талановитий, і ми всі їх знаємо, але він набагато більш дисциплінований, ніж талановитий, постійний, наполегливий і перфекціоніст; і саме тому він там, де він є», - підсумував 49-річний перекладач.

Саме в останній тиждень березня, коли відбулася 94-а річна Оскара, коли фільм CODA, де Еудженіо Дербез дарує життя Бернардо Віллалобос,завоював золоту статуетку за «Кращий фільм». Післяцього мексиканська історія позиціонувала себе як тренд у соціальних мережах, а пізніше почала говорити з мексиканськими ЗМІ.

Саме в одному з цих інтерв'ю продюсер також запропонував, коли на ток-шоу Густаво Адольфо Інфанте YouTube він нагадав гіркіший досвід з мексиканським істориком Бланкою Герра, де він детально описав, що майже 70-річна актриса применшувала свій проект, з яким вона прагнула, в цей час катапультувати свою кар'єру в Голлівуд.

«Мені дуже боляче, що її відібрали від її можливості, і Бланка Герра не тільки дискваліфікувала її, але я запросив її на приватну презентацію, і це було дуже нешанобливо [...] Яхотів побачити його реакцію і бачу, як він випустив сміх разом з хлопцем, з яким він їхав», - стверджував Еудженіо Дербез у програмі шоу-журналіста.

Через кілька годин відомий мексиканський історик вийшов на свій захист і заперечував, що зробив будь-які негативні коментарі щодо фільму Дербеза, а також заперечуючи, що вона знущалася над фільмом.

Як згадувала актриса, яка дала життя Леонорі Мадригал в Amarte es mi sin , для того ж каналу інтерв'ю Густаво Адольфо Інфанте, Еудженіо не запросив би її переглянути свій фільм « Повернення не прийнято приватно», але замість цього розширив запрошення членам комітету AMACC .

Герра сказала, що ніколи не грубувала з Євгеніо, вона б лише підкреслила, що премію Аріель не купується (Фото: Instagram/ @bendita_suegra) Фото: Infobae Special

«Ні в якомуразі, я ніколи не був грубим ні з ким, і якщо Еудженіо має таке враження,він помиляється. Цього не сталося взагалі. Він мене не запросив, він мене не запросив, він запросив координаційний комітет Мексиканської кіноакадемії, і саме Моніка Лозано надіслала запрошення», - стверджувала Герра.

Нарешті, Бланка Герра заявила, що прагне дати зрозуміти Дербезу, що благодійні заходи, проведені для допомоги AMACC, не завадять критиці, щоб вручити нагороди Аріель.

«Євгеніо говорив з великим наміром виконати функцію зі збору коштів для Академії, за що ми були дуже вдячні. Зрештою, коли його фільм був закінчений, все, що я йому сказав, - це те, що його фільм буде дуже успішним у публіці, дуже успішним, що це буде суперблокбастер у прокаті, що сталося», - підсумував головний герой Перро Калледжеро.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: