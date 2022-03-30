Моніка Пардо заперечує Андреса Хуртадо про пожертвування 2 тисячі доларів: «Мені не дали сонця»

МонікаПардопорушила мовчання і розповіла про недавню суперечку, яка була викликана пожертвуванням 2000 доларів, на якістверджував водій Андрес Хуртадо дали за подію, що він організовує співака, який має погане здоров'я і де будуть відвідувати різні перуанські артисти.

Нагадаємо, що минулої суботи, 26 березня, телеведучий під час своєї програми Sabado з Андресомпідрахував, що він дав 2 тисячі доларів МанолоРохас, який є організатором шоу про салюд виконавця «Карамело».

Однак комедійний актор виявив, що йому дали лише початкову частину цих грошей, і попросив телеведучого завершити суму, оскільки наближається день події. Зараз до неї приєднується Моніка Пардо, але навпаки, вона каже, що їй не дали сонця і не бачили грошей.

«Єдине, що я можу вам сказати, що я дуже схвильований і уточнюю, що пан Андрес Хуртадо не дав мені жодного сонця (...) Я думав, що це жарт, і публічно запитав Маноло Рохоса, який є організатором (...) Я був вражений», - сказала вона в інтерв'ю йому газеті Correo.

Вона також не соромилася підкреслити своє захоплення батьком Йозетті та Генесіса Хуртадо, але запитала, що якщо щось буде подаровано, що вони віддають це їй безпосередньо. Він навіть зазначив, що консультувався з Маноло Рохасом щодо грошей, і він сказав їй, що це жарт.

«Якщо ти збираєшся мені щось дати, пане Андрес Хуртадо, якому я захоплююся (...), щоб дати це мені. ПанМаноло Рохас сказав мені, що це жарт», - сказав він.

«Ніхто не дав мені сонця (...) Я міг би використовувати його, якщо вони мені допоможуть, я плачу за своє зцілення (...), якщо вони збираються мені допомогти, що вони допомагають мені особисто, мені сказали, що це жарт, було б добре, якби я відповіла, бо він допоміг мені з кардіологом», - додав він.

Згадаймо, що Моніка Пардо оголосила, що її аварія на шоу Артистка року була головною причиною, чому вона перестала з'являтися на телебаченні і те, що спричинило її великі медичні витрати, а також хвороби у вашому тілі.

Слід зазначити, що захід відбудеться цього четверга, 30 березня в Барранко, і візьмуть участь Фернандо Армас, Мелкохіта, Бетіна Онето, Мігеліто Барраза, Ернесто Піментель, серед інших коміків, співаків та художників.

Національного художника прийняли в клініку як надзвичайну ситуацію. (Фото: Інстаграм)

МОНІКАПАРДО НАМАГАЛАСЯ ВЗЯТИ СВОЄ ЖИТТЯ

Моніка Пардо ніколи не уявляла, що спробує взяти власне життя після важкого падіння, яке вона зазнала під час участі в «Артист року». За його свідченнями для місцевої газети, він занурився в глибоку депресію, коли побачив, що його стан здоров'я сильно постраждав.

«Я збирався взяти власне життя, коли мав пістолет. Презирства, самотність, в якій я був, страхи, які я мав померти без допомоги, все, що привело мене до стану...» ,сказав exvedette.

Він також сказав, що коли він збирався прийняти рішення про припинення свого життя, він отримав дзвінок з Іспанії, адвокат Хорхе Альберті, який запропонував йому юридичну підтримку, щоб принести позов проти Гізели Валькарчель.

«Коли я був з пістолетом у руці, дзвонив телефон, і це був Хорхе Альбертіні, панельний список для Антени 3 з Іспанії. Він сказав мені: «Моніка, ти ікона номер 1 Перу, поп-культурна ікона Перу. Ви не можете опустити голову, я збираюся тобі допомогти. - Він надіслав мені пул адвокатів, і вони, ймовірно, ті, хто робить позов. Ця людина врятувала моє життя», - сказав він.

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