Менопауза: геть стереотипи та дезінформація!

Довгийчас менопауза була предметом табу. В даний час суспільство відчуває певну відкритість до цієї фази жіночого життя, і багато відомих жінок невпинно говорять про симптоми, пов'язані з ним.

Голлівудськазірка Сальма Хайєк, 55 років, пояснила в інтерв'ю, що її груди значно зросла через менопаузу. Колишня 58 років американська перша леді Мішель Обама також розповідає про свій досвід у епізоді свого подкасту: «Це як у мене піч».

Шотландськийглава уряду Нікола Стерджен заявила в інтерв'ю британській газеті «The Guardian», що відчувала себе вимушеною говорити про менопаузу. Британська графиня Софія Вессекська (57) виступає за ліквідацію табу, що оточує цю фазу жіночого життя у світі праці.

Причина: За підрахунками, близько 900 000 жінок у Великобританії покинули роботу під час менопаузи, наприклад, тому що вони не змогли узгодити свої завдання з симптомами клімаксу.

Книга«Жінка у вогні», в якій американський гінеколог Шейла де Ліз збиває теми про менопаузу, потрапила в списки бестселерів. Пісня також відіграє роль у новому сезоні знакового американського серіалу «Секс у місті», перейменованого в «And Just Like That»: їх відповідним персонажам вже більше 50 років і саме на цьому етапі.

Алеякщо ви запитаєте себе на вулиці, що саме таке менопауза, відповідь багатьох, особливо молодих людей, зазвичай щось на кшталт: «Мені доведеться шукати це в Google».

КатрінШаудіг, гінеколог і президент Німецького товариства менопаузи, однак складається враження, що менопауза, або клімактерична, стала більш соціально прийнятною. «У суспільстві існує певна струс, яка змушує жінок менше соромитися своєї менопаузи і, швидше за все, сказати: «Що з нею буде зроблено, ви повинні сприймати це з терпінням»

Або сказати це конкретніше: жінки просто стали більш впевненими в собі. Однак, за словами Шаудіга, є ще одна досить банальна причина: «Це покоління «бебі-бумерів» (народився між 1957 і 1977 роками). Це покоління з найбільшою кількістю жінок в історії. Отже, це чиста маса, яка має значення».

Шадігзазначає, що враження, що менопауза стала більш прийнятною, - це не факт, який був знайдений в консультації, оскільки він завжди був захищеним простором. «Жінки завжди говорили про це відкрито тут», - каже Шаудіг, додаючи, що скоріше це питання дійшло до суспільства.

Хочавсе ще є тема «у нього менопауза, він старий», він нарешті втратив страх перед клімаксом, зазначає він.

Чомуце рівняння все ще існує за часів реклами тампонів, в яких кров вже не синя, а червона, і торішній бойкот рожевих латексних рукавичок, розроблений двома німецькими бізнесменами для утилізації сантехніки?

«На відміну від менструації, пов'язаної з жіночністю та народжуваністю і тому прийнятою в суспільстві, менопауза є нагадуванням про швидкоплинність», - каже Діана Хелфріч, фармацевт, журналістка науки та автор книги на цю тему.

Гельфричбачить нове відкриття до менопаузи, особливо в Інтернеті. «Я особливо помічаю це на нових акаунтах Instagram», - пояснює експерт, пояснюючи, що ця соціальна мережа дозволяє жінкам ділитися своїм досвідом та створювати мережі. На його думку, ця перевага також переносить в реальне життя. «Як і будь-яке інтернет-явище, воно неминуче закінчується досягненням реального життя», - говорить він.

Засловами Клауса Дубека, президента Асоціації гінекологів Німеччини, Інтернет також є ідеальним місцем для обміну думками з особистих і особливо стигматизованих питань. «Можливість анонімного спілкування та, як наслідок, зменшення стигматизації повинні сприяти відкритості», - говорить він.

Окрімзнаменитостей, таких як Сальма Хайєк або Мішель Обама, багато інших жінок також показують, що рівняння «має менопаузу, воно старе» часто не працює. Під хештегом "#menopausia «в Instagram є незліченна кількість фотографій, які доводять протилежне.

дпа