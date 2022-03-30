Зустріньте 3 домашні хитрощі для чищення штор у ванній

Фіранки для душу - це деякі елементи, які можуть найбільше постраждати від цвілі, оскільки ванна кімната, як правило, є вологим приміщенням, в якому легко розмножуються грибок та волога.

Хоча здається майже неможливо мати штори для душу як нові знову без плям цвілі, бруду, жиру, пилу чи іншого. Існують саморобні хитрощі очищення, які тільки високоефективні, але також заощадять ваш час і гроші на походах в пральню.

Якщо ви хочете знати 3 саморобні хитрощі, які допоможуть вам очистити фіранки для душу у вашому домі, продовжуйте читати наступну записку .

1. Бікарбонат натрію

Харчова сода, як відомо, багатофункціональна для очищення та догляду за проблемами. Крім того, при правильному використанні він здатний допомогти боротися з ростом грибків і покінчити з їх неприємним запахом. Існує два способи його використання в залежності від того, чи є у вас штори у ванній кімнаті з тканини або пластику.

Дляпластикової завіси:

-Розчинити півсклянки харчової соди двома склянками гарячої води.

Зачекайте, поки суміш охолоне.

-Розпорошите суміш за допомогою пульверизатора.

-Втирайте за допомогою пензлика.

Длятканинних штор:

-Розчинити півсклянки харчової соди двома склянками гарячої води.

-Вставте суміш в коробку пральної машини.

-Використовувати звичайний цикл прання.

2. Оцет

Якщо ви цього не знали, ця рідина, як правило, використовується на кухні, має важливе значення для чищення штор, оскільки її сполуки допомагають запобігти окисленню та розмноженню бактерій, якщо ви використовуєте її таким чином:

-Влити білий оцет в коробку пральної машини.

-Активуйте звичайний цикл прання.

-Регулярно спрейте штори оцтом, щоб запобігти появі цвілі.

3. ЛИМОННИЙ СІК

Вірте чи ні, лимонний сік - одна з домашніх хитрощів очищення фіранок для душу, оскільки він дуже ефективний для видалення плям. На відміну від інших засобів для чищення, цей є натуральним і допомагає видалити бруд і посилити колір поверхонь, вам просто потрібно використовувати його так:

-Отріть сік з 5 лимонів.

-Заливаємо віджатий в 1 л гарячої води.

-Протушкувати шторку всередину суміші на 20 хвилин.

-Намочіть штори для ванної кімнати вручну або за допомогою пральної машини.

-Якщо пляма цвілі дуже велика, ви можете використовувати щітку, щоб втерти сік, а потім промити.

ПРОБЛЕМИЦВІЛІ І ВОЛОГИ

Наявність цвілі та вологи в різних середовищах будинку може спричинити проблеми зі здоров'ям, включаючи:

-Респіраторністани: хронічна втома, астма, лихоманка або головний біль.

- Алергія та проблеми зі слизовоюоболонкою: роздратовані очі, закладеність носа або постійне сльозотеча.

-Мігрень: Навантажене вологою середовище може спричинити загострення проблем зі стресом, такі як мігрень.

Ось чому необхідно, щоб і штори для душу, і інші середовища та поверхні в будинку мали регулярне прибирання, щоб вони не мали факторів цвілі та вологи, які можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, такі як згадані вище.

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