Луїза Фернанда В і Пайп Буено розкрили кілька секретів про свій мексиканський ресторан

Про популярність Rancho MX, ресторану та бару впливових Луїзи Фернанди Wта популярної музичної співачки Pipe Bueno, продовжує говорити цього разу, тому що інтерв'ю, яке обидва дали мексиканському продюсеру, відомому як Бадабун, було відоме.

Заклад, розташований у муніципалітеті Кахіка (на північ від Ла-Сабана-де-Богота), був представлений на записі як той, який користується достатнім простором, враховуючи, що це країна, і має різні середовища, де його гості насолоджуються мексиканською кухнею та мистецькими презентаціями, які там відбуваються.

Великі зелені зони, будівлі в колоніальному стилі, фонтани води та широкі коридори були іншими особливостями, показаними на зображеннях проекту, який був відкритий 8 місяців тому і став одним з фаворитів колумбійської столиці та її околиць.

Насправді Луїза Фернанда В та Пайп Буено дали їм знати, чому вони інвестували свої заощадження в цей бізнес, а не в інших, яких вони вже знали, наприклад, соціальні медіа чи музику.

Так само перекладач «Амур зазнав невдачі» та «Ви б пішли раніше» був гордий, оскільки ідея, яка виникла в компанії третього партнера, створила понад 400 прямих робочих місць в розпал економічного відродження.

Що стосується викликів, з якими вони зіткнулися, роблячи ставку на їжу країни «маніто», Пайп Буено попередив, що найбільшим викликом були коржі для тако, оскільки він попереджає, що «хороший мексиканець визнає хороший омлет за милі». Саме тому кухарі, народжені в Мексиці, були найняті.

Каленьо також виявив, що Малума, друг свого і хрещеного батька сина Максимо, пообіцяв йому, що після виконання своїх професійних зобов'язань за межами країни він повернеться, щоб побачити Rancho MX і насолоджуватися всім, що вони можуть запропонувати.

Перебуваючи в іншій частині розмови, Луїза Фернанда В сказала, що Малума дуже «справжня» і, як правило, задоволена досягненнями своїх друзів, тому вона підтверджує, що незабаром вони там його знайдуть.

«Він приїжджає, але оскільки тур США взяв його, і він працює, але я не знаю, чи знаєте ви, він є шанувальником регіональної мексиканської музики, він любить мати хорошу текілу і чекає свого візиту тут», - додав Пайп Буено.

Крім того, впливовий з Антіокії згадав, що її любов до Мексики дуже велика, серед іншого, тому що саме в цій країні вона та її партнер дізналися про свою вагітність.

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