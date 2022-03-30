Ліллі Теллез зажадала, щоб AMLO вибачилася перед Алехандра Куевас: «Яка ганьба за безкарність!»

ЛілліТелліс, сенатор Партії національних дій (PAN), вимагала від президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора( AMLO) вибачитися «на коліна» АлехандраКуевас,яку звинуватили в АлехандроГерц Манеро за вбивство шляхом упущення смерті його брата Федеріко.

Минулого вівторка, 29 березня, Алехандра Куевас покинула в'язницю Санта-Марти Акатітла після того, як Верховний суд нації ( SCJN ) наказав звільнити після більш ніж 500 днів у в'язниці після того, як його звинувачує глава Генеральної прокуратури ( FGR ) у вбивстві упущення брата.

Зіткнувшись з цим, сенатор бланкіазул підтвердив, що Лопес Обрадор не коментував це питання під час своєї ранкової конференції з Національного палацу.

«Президент Республіки повинен був попросити пані Алехандри Куевас про вибачення. Одназ його дочок повинна була стати на коліна за справедливість перед милосердям матері. Пане Президенте недостатньо, щоб ви наказали пані Алехандрі Куевас отримати в губернаторі, «де вони відвідують її», ви повинні були попросити її вибачення, і, якщо це необхідно, на коліна, тому що ви, нібито, гарантуєте справедливість», - сказала Ліллі Телліс на пленарному засіданні Сан-Лазаро.

Алехандра Куевас покинула Санта-Марту Акатітлу за наказом SCJN (Фото: Даніель Аугусто Санчес/CUARTOSCURO.COM)

«Її пограбували понад 500 днів у в'язниці, коли вона була невинною , і вона не тільки не просила вибачення, пане Президенте, але вона такожсхвалила і запропонувала свою довіру прокурору Герцу , що суперечить всій логіці і проти всього здорового глузду, тому що ми чули, якпрокурор Герц втрутився, надмірно, щоб скрутити справедливість у цій справі. Депомилування, пане президенте? Той, який ви пропонуєте скрізь, в ім'я гріхів інших, і у вас немає штанів, які можна запропонувати, коли ви помиляєтеся», - додала паніста.

Однак Теллєс також виступив проти глави уряду Мехіко Клаудії Шейнбаума та глави генерального прокурора столиці країни Ернестіни Годоя , яку він назвав « сумновідомими виконавцями цього обурення ».

«Коли Ернестіна Годой та Клаудія Шейнбаум будуть звільнені та покарані? Сумновідомівиконавці цього обурення. Якаганьба на безкарність! Це біжить від води від Національного палацу до його найбільш служним спільникам і на шкоду добрим городянам. Я вимагаю, щоб завтра просити вибачення», - засудив сенатор.

Ліллі Телліс також вжила заходів проти глави уряду CDMX та Ернестіни Годої (Фото: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Одноголосно Верховний суд зобов'язав негайно звільнити Алехандри Куевас, вважаючи злочин, за який його звинувачують, неіснуючим. Так само SCJN зазначив, що не було упущення охорони здоров'я для Федеріко Герца, але вони також зазначили, що Лора Моран, тим більше її дочка, не може бути віднесена до цієї відповідальності.

Варто зазначити, що один із ключових моментів справи стався в ніч на 4 березня, коли через YouTube просочилися аудіо записи, в якому Герц Манеро розповідає спеціалізованому прокуророві Хуану Рамосу Лопесу, що він знає проект рішення міністра Альберто Переса Даана, який би практично поклав на свободу Алехандри Куевас.

Це показало, що Генеральний прокурор мав доступ до документа, який не має публічного змісту, тому сім'я Куеви вказала, що це «дві старші жінки, які є жертвами третьої сторони, дуже потужної людини, яка має нашу сім'ю, яка живе в дуже болючій ситуації».

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