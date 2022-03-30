Латинська Америка проти Азії: скільки разів країни Конмеболу перемогли матчі репеча

Азіатськафутбольна конфедерація та Південноамериканська футбольна конфедерація знову зіткнуться один з одним у плей-оф чемпіонату світу . На цей раз збірній Перу після побиття Парагваю доведеться чекати переможця ключа між Австралією і Арабськими Еміратами. Пережитисутички між командами Південної Америки та Азії тут.

Єдиний раз, коли дві конфедерації зустрілися, був на шляху до чемпіонату світу 2014 року в Бразилії. Уругвайприйшов п'ятим і зіткнувся з Йорданією. «Селеста» виграв у першому матчі і розгромив 5-0 як відвідувач з рахунками Максиміліано Перейри, Крістіана Стуані, Ніколаса Лодейро, Крістіана Родрігеса та Едінсона Кавані. У другій нозі він був би вирівняний без цілей у сторіччя.

Залишаючи цю прихильність осторонь, команди Conmebol частіше перетинали шляхи з командами з Океанської футбольної конфедерації. Наприклад, в Росії 2018 Перу отримав свій квиток на захід чемпіонату світу після побиття Нової Зеландії . У першому матчі він зрівнявся 0-0 з «Ківі» і закрив свою кваліфікацію вдома перемогою 2:0 з голами Джефферсона Фарфана та Крістіана Рамоса.

УНімеччині 2006 та Кореї-Японії 2002Уругвайзнову піде на репехаж, і в обох випадках це було б протиАвстралії, яка до цього часу все ще належала OFC, після чемпіонату світу, проведеного в землях «Тевтонас», він піде до AFC. З матчів репехажу тільки в одному він зміг продовжити змагання, а в іншому потрапив у пенальті.

РепечажНімеччина 2006: Уругвай 1 - 0 Австралія

RepechageНімеччина 2006: Австралія 1-0 Уругвай виграв місцевих жителів на пенальті 4-2.

Корея-ЯпоніяРеспубліка 2002: Австралія 1 - 0 Уругвай

2002Корея-Японія Республіка: Уругвай 3 - 0 Австралія

АВСТРАЛІЯVS. ОАЕ

Нарешті, Об'єднані Арабські Емірати зіткнуться з Австралією в останньому раунді, щоб з'ясувати , яка команда зіграє репехаж з командою Conmebol. Матч відбудеться в Катарі 7 червня о 05:00 (за перуанським часом) і транслюватиметься в Латинській Америці за сигналом STAR Plus.

Акторський склад Родольфо Арруабаррена виграв найменшою різницею в Південну Корею, яка вже була кваліфікована на чемпіонат світу, і залишилися з можливістю поборотися за путівку на чемпіонат світу, випередивши Ірак, Сирію і Ліван. Він набрав 12 очок в десяти зіграних матчах.

ПЕРУВ РЕПЕХАЖЕ

РікардоГарека та компанія знову зіткнуться з плей-офф, як на шляху до Росії 2018 після побиттяПарагваю2:0 на Національному стадіоні. «Інка» швидко скористався голом Джанлука Лападули, і тоді мета спокою прийде до нігЙошімара Йотуна.

Матч репехажу між командами різних конфедерацій заплановано в період з 13 по 14 червня цього року. Країна, де проводиться гра, ймовірно, Катар. На відміну від 2017 року це буде один матч, більше не туди-сюди.

Якщо Перу вдасться перемогти Австралію чи Арабські Емірати в репехажі, він приєднається до команд Conmebol на Чемпіонаті світу з Катару. Бразилія, Аргентина, Еквадор та Уругвай - це команди, які безпосередньо кваліфікували.

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