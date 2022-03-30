Кейко Фузіморі сподівався, що випуск його батька скоро буде, але наказ IACHR зупинить його звільнення

КейкоФузіморі свідчив про дострокове звільнення Альберто Фузіморі після від'їзду з в'язниці Барбадільйо. Колишній кандидат в президенти Перу заявила, що дуже захоплена звільненням президента, однак ці заяви були зроблені безпосередньо перед тим, як була відома позиція і виголошення IACHR, що стримає мрії лідера Fuerza Popular.

«Ми розуміємо, що рішення Конституційного Суду знаходиться в залі суду і що зал суду повинен перейти до суду, а потім до ІНП. Мисподіваємося, що всі ці процедури дозволять батькові мати можливість виїхати завтра (четвер)»,- сказав він.

«Він розмовляв з Сачі, він зміг його побачити, і хоча це правда, він задоволений цією резолюцією, він також трохи тривожний, і саме тому ми координуємо не тільки візит, щоб пройти всі медичні огляди, але й те, що трансфер можна зробити в швидкій допомозі»,- він сказав.

Зіншого боку, він сказав, що «юридичні питання розглядаються юристами, як доктором (Сезар) Накадзакі, так і доктором Еліо Рієрою. Сподіваємося, що в найближчі години його можна буде звільнити».

IACHRПРОСИТЬ ЗУПИНИТИ РЕЛІЗ АЛЬБЕРТО ФУДЖІМОРІ

Міжамериканський суд з прав людини (МАСПЛ) виніс рішення Конституційного Суду Перу, який видав постанову на користь Альберто Фузіморі, щоб звільнити з в'язниці.

З огляду на це, міжнародний орган попросив Перу тимчасово утриматися від виконання рішення про звільнення колишнього глави держави , поки не вирішить запит на тимчасові заходи в найближчі дні.

Так, пленарне засідання Міжамериканського суду ухвалило цієї середи ухвалити рішення, в якому закликало державу Перу « гарантувати право доступу до правосуддя жертвам справ Барріоса Альтоса та Ла Кантута».

Слід зазначити, що коли було відомо рішення Конституційного Суду, МАСПЛ висловила свою неприйняття цієї постанови та видав свою позицію через соціальні медіа.

«IACHR висловлює глибоку стурбованість рішенням Конституційного Суду, що наказує звільнити Альберто Фузіморі. Це впливає на право потерпілих на правосуддя та перешкоджає виконанню міжнародних зобов'язань Міжамериканського суду у справах Кантути та Барріоса Альтос » , - сказав він у твіті.

IACHR проти свободи Альберто Фузіморі.

Міжнародна організація також поділилася іміджем, який читав: «Злочини проти людяності стають проблемою міжнародного співтовариства, що є дуже серйозним правопорушенням людської гідності та грубим запереченням основних принципів, закріплених в Американській конвенції про людину Права, тому вони не повинні залишатися безкарними » .

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