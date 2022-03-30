Хуан Карлос Осоріо відкинув пропозицію Амеріки де Калі припинити свій контракт

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Подарунок червоної команди не найкращий, і її менеджери побачили б це чітко. Туліо Гомес, головний акціонер картини «Ескарлата», дав деталі того, що було запропоновано Хуану Карлосу Осоріо, та відповідь, яку дав би стратег. Вони не хочуть продовжувати ДТ і ставлять перед собою завдання поговорити з ним, щоб досягти економічної угоди про розірвання його контракту, оскільки він відмовляється йти у відставку, і він би говорив про це неодноразово.

Після останньої поразки команди «Толіма» на стадіоні Мануеля Мурільо Торо Америка забила третє падіння поспіль до цих пір в лізі, будучи одним з найбільш нерегулярних клубів турніру. Команда стартувала внизу табло з перших хвилин матчу. Занадто повільно з лівого боку вони побачили, як простори використовував Андерсон Плата, найбільш неврівноважений гравець команди Tolimense. Він поставив бомбардира в область, з якою Майкл Ренгель зумів забити, на 8-й хвилині гри, дотримуючись закону колишнього.

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Червоні дияволи не мали реакції, і з плином хвилин, які були Ібаге, були набагато ближче до другої мети. Речі були встановлені для команди на чолі з Ернаном Торресом, щоб піти на вершину червоних дияволів і врегулювати матч, але їм не вдалося скористатися помилками суперника, і 1-0 тривав до кінця. У другому таймі, хоча Америка вдосконалила свою гру, вони не змогли досягти нічиєї. Те ж саме стало відбуватися і з командою vinotinto y oro з попередніх матчів. Червоні породжували все більше небезпеки в протилежній дузі і мали найчіткіший вибір хрестом з лівого боку Даніеля Ернандеса, Хорхе Сегура попрямував до задньої посади, а молодший Ернандес витягнув її на лінію, щоб відправити її в кут.

Тренер Толіми зробив необхідні модифікації для підтримки переваги, тоді як суперник кілька разів намагався зблизитися, але врешті-решт йому було недостатньо і в кінцевому підсумку програв 3 очки в Ібаге. Ось як вони були в турнірній таблиці:

1. Національна, 27

2. Мільйонери, 26 очок (на одну гру менше)

3. Толіма, 26

4. Медельїна, 22

5. Калдас, 21 6. Енвігадо, 20

7. Нафтовий Альянс, 19

8. Юніорська, 19 (на одну гру менше)

9. Санта-Фе, 19 (одна гра менше)

10. Власний капітал, 18

11. Букараманга, 18

12. Кортулуа, 16

13. Ягуара, 16

14. Перейра, 15

15. Америка, 15

16. Беркут, 14

17. Патріотів, 12 18. Пасовищна, 11

19. Калі, 11

20. Союзної Магдалени, 9

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За словами найвищого акціонера кадрів Каленьо, вони запропонували Осоріо сплатити вартість свого пункту про вихід за червень місяць, який повинен перейти від сплати близько 800 000 доларів до 200 000. ДТ відхилила його майже відразу. Поки що ніяких додаткових деталей не відомо. Залишається дочекатися офіційної думки від клубу та самого Осоріо, який каже, що не хоче йти в середині сезону, не намагаючись боротися за титул.





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