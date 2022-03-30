Мати Йошимара Йотуна на воротах у Перу проти Парагваю: «Він охопив рот кожного»

Цієї середи, 30 березня, Амеріка Нотічіас взяла інтерв'ю з Марією Джулією Флорес, матірджошимара Йотуна. Щаслива жінка розповіла, скільки відсвяткувала після того, як національна збірна Перу перемогла проти Парагваю. Як ви пам'ятаєте, його син був одним з володарів двох голів, які привели нас до перемоги, а це означає для Перу пропуск до міжконтинентального відбиття з суперником з Азії, який вийде з переможця між Об'єднаних Арабськими Еміратами і Австралією.

Хоча це правда, місіс Флорес зазначила, що досягнення одного - це досягнення всіх, мета її сина являє собою відповідь усім, хто в нього не вірив, і хто навіть критикував за його виступ у Перу проти Уругваю, матч, який ми програли 1-0.

«Цей тріумф призначений для всіх невіруючих і для всіх людей, які іноді погано говорять і які сказали: «Джошімар в Уругваї не грав.» Так, це правда, це було низько, ми не повинні сказати «ні», це було видно на корті, Джошімар походить від того, що не грає як довго, і все це, але подивіться зараз. Він прикрив рот всіх», - дуже гордо сказала вона програмі América Televisión.

Таким чином дама витягнула кігті за сина. І це насправді нічого нового, тому що в інтерв'ю для Латини Нотісії вона зізналася, що у неї немає проблем зіткнувшись з недоброзичливцями свого сина.

«Я борюся з усіма, якщо чую, що вони говорять (погано) про мого сина», - сказав він зі сміхом з цього приводу.

Вінне міг спати

Марія Джулія Флорес в інший час сказала América Noticias, що вона не може спати після перуанського тріумфу, і це не саме через святкування світанку, а через ейфорію та хвилювання, які вона відчувала, коли дивилася матч. Вона прибула до Національної держави 29 березня зі своїм чоловіком і невісткою, яких вона не вагаючись обіймала в кожному гол і захоплюючому моменті конкурсу, який був 2:0, вигравши Перу з голами Йошімара Юна та Джанлука Лападули.

Слід пам'ятати, що до цього Марія Юлія попросила сина доставити все на суд як завжди, і вона була дуже впевнена, що перемога була нашою.

«Я завжди кажу йому, що він повинен залишити все на подвір'ї, що він демонструє той дар, який Бог дав йому, благословення, щоб він був спокійним, що ніхто не позбавляє його радості в матчі та благословення для нього та всіх його товаришів по команді. Сьогодні ми все одно перемогли, ми збираємося потрапити на чемпіонат світу», - сказала місіс Флорес 29 березня, за години до матчу.

ЯКЖИТИ МАТЧ ПЕРУ ПРОТИ ПАРАГВАЮ?

Після закінчення Перу проти Парагваю до леді підійшла латина і висловила, наскільки вона щаслива з результатом і наскільки нервова стала протягом усього протистояння.

«Дуже щасливий. Це була гра, яка опинилася під загрозою через те, що сталося з Уругваєм, але хлопці ще раз показали, що у них є трикотаж, і вони дали нам перемогу», - почав він, сказавши.

Її також запитали про те, що вона відчуває, як побачити її сина посеред корту, що біжить до м'яча. «Супер нервові, збуджені, горді, це змішані почуття», - відповіла вона.

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