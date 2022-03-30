Реакція Джеймса Родрігеса на ліквідацію Колумбії

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

Метавідбору до Катару 2022 не була досягнута, незважаючи на перемогу національної збірної Колумбії 1:0 над Венесуелою в Пуерто-Ордасі. Знову «Триколор» залишається поза кубком світу, який відбувається за межами європейського чи американського континенту.

Незважаючина те, що велика заробітна плата Колумбія дорого заплатила за свої помилки за відсутність силівості в попередніх матчах кваліфікації, що призвело до його усунення в останню дату події чемпіонату світу.

Нарешті, ті, хто очолює Рікардо Гарека, зіграють репехаж, який прямує до Катару 2022 проти переможця азіатської конфедерації між Об'єднаних Арабськими Еміратами чи Австралією.

Ця невдача означає цикл кількох гравців, яких через вік більше не буде достатньо для того, щоб наступний чемпіонат світу зіграв у 2026 році в США, Мексиці та Канаді.

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Наразі майбутнє як Рейнальдо Руеди, так і деяких гравців національної збірної невідомо перед майбутнім процесом Кубка світу.

Після закінчення матчу гравець Аль-Райян з Катару був розчарований після ліквідації збірної Колумбії.

По-перше, журналіст Гол Каракол підкреслив, що, незважаючи на невдачу, Колумбія скоротила 26-річну смугу, не побивши «Vinotinto», Джеймс Родрігес різко відповів.

У той час як тренер Рейнальдо Руеда також пошкодував про ліквідацію з кубка світу і залишив свої позиції біля керма збірної Колумбії.

Слід нагадати, що це вже другий раз, коли збірна Колумбії була ліквідована з чемпіонату світу під командуванням Рейнальдо Руеда після того, що сталося в відбіркових турнірах до Німеччини 2006 року, де Руеда взяла на себе після страшного старту плей-офф і також була в одному очко від плей-оф.

Національна збірна Колумбії перемогла свого венесуельського однолітка з рахунком з дванадцяти кроків Джеймса Родрігеса за 45 хвилин після пропуску першого звинувачення, який врятував Вуйкер Фарінес, але суддя матчу вирішив повторити пенальті, оскільки воротар випередив час.

Однак перемога була недостатньою, оскільки Перу переміг Парагвай 2:0 у Лімі з рахунками Джанлука Лападули та Йошімара Йотуна, і, таким чином, зіграє свій останній шанс претендувати на Катар 2022.

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