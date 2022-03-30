Вона не була виконана ні в 17 матчах, ні в одному: провал колумбійської команди по відношенню до Катару

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela - March 29, 2022 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Manaure Quintero

Колумбія не заслуговувала на те, щоб поїхати на чемпіонат світу. Перемога з трьох до нуля над Болівією була просто тканиною теплої води. Як тільки він порушив смугу семи зобов'язань, не забивши, Рейнальдо Руеда повернувся до того ж. Він повторив рішення, які завжди ставилися під сумнів. Зіткнувшись з необхідністю набрати три очки проти Венесуели, він вибрав консервативну тактичну схему. Він ніколи не розумів, що Вільям Тесільо краще виступає як центральний захисник, а також не цінував універсальність Яїро Морено. Докірною. У нього закінчилися квиток на чемпіонат світу в своєму законі.

Проти Венесуели небуло відомо, чому тренер віддав перевагу Рафаелю Сантосу Борре над Мігелем Анхелем Борхою. Це правда, один грає за Айнтрахт Франкфурт, а інший в Юніорському в Барранкільї, але той, хто в команді Тібурон , добре, що погано, - це навідник кави у відбіркових турнірах. Навпаки, колишній нападник Рівер Плейт продовжує не хреститися з метою носити Триколор. Єдине, що він генерував штраф для Джеймса Родрігеса, щоб відправити м'яч на задню частину мережі, коли перша частина зобов'язання була близька до закінчення.

Однак вина була не лише у рульового: як і в останніх матчах, тобто ті, які грали після Копа Амеріки - навіть у тому ж конкурсі - проти Венесуели було важко визначити гравцям. Це правда, Вуйлкер Фаріньєс летів не раз, але якщо в аналізі залишиться, що не було цілей через воротарів суперників, то, що могло бути причиною ліквідації, продовжуватиметься відбуватися: негативний пробіг, не забивши з кількома прецедентами, два насправді, один з Парагваю та інше з Венесуели, найгірший у відбіркових турнірах.

Окремогопункту заслуговує Джеймс Родрігес. Ніхто не сумнівається в магії в пінетки '10', але їх фізичний стан є. Коливін повернувся до дзвінків, після вирішення передбачуваного тертя з Рейнальдо Руедою, він не зміг бути неврівноваженим. Він не з'являвся своїм товаришам по команді у захисному відставанні, щоб допомогти команді, а також не виконував звичайного між лініями, які привели його до еліти, і кілька разів намагався стріляти з середньої дистанції.

Він лише забив пенальті, і насправді він мав допомогу від VAR, який скасував перше збереження Фаріньєса, вийшовши з воріт. Стратег це помітив, і, проти Ла Вінотінто, він замінив його на 62-й хвилині Хуана Фернандо Кінтеро.

Оплескидля Лучо Діаса, який крім свого таланту віддав свою душу, те саме для Sinisterra, який у двох іграх як стартер показав більше цілісності, ніж деякі його товариші по команді. Чи варто говорити про Оспіну: так, він провалився в матчі проти Перу в Барранкільї і за цей гол, по суті, Колумбія стала залежною від інших, але врятувала збірну від не однієї поразки.

Що далі зараз? Зміна поколінь, яку вимагає кожен відбір. Ймовірно, від руки нового тренера - якщо Руеда почнеться - такі референти, як Радамель Фалькао Гарсія та Хуан Гільєрмо Куадрадо, прощатимуться, як буде завдання шукати нові таланти, як щодо Хорхе Караскаля, Альфредо Морело, Ясер Аспрелла...? Доведеться постаратися.

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