Через кілька годин після обіцяння «різкого» скорочення своїх операцій Росія бомбила Чернігів і Київ за ніч

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muesta una columna de humo saliendo de unos depósitos de petróleo en Chernígov, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. ©2022 Maxar Technologies/Cedida a través de REUTERS

Місто Чернігів на півночі України обстріляли «всю ніч», - заявив губернатор області в середу, незважаючи на оголошення Росією про скорочення військової активності в регіоні.

«Чернігів бомбили всю ніч» артилерією і літаками, заявив у Telegram губернатор В'ячеслав Чаус, який заявив, щоцивільна інфраструктура зруйнована і що місто все ще без води або електрики.

Це місто, в якому до війни було 280 тисяч жителів, «без комунікацій, і ми вже не можемо їх відремонтувати», - додав чиновник, заявивши, що в цьому ж регіоні також були напади на Ніжин.

Росія пообіцяла у вівторок «радикально» скоротити свої військові дії в Київській та Чернігівській областях, після «істотних» російсько-українських переговорів у Стамбулі.

«Ситуація не змінюється, Чернігів схильний до артилерії та авіаударів», - сказав Чаус.

Карта військових ударів по Україні 30 березня 2022 року (Europa Press)

Після Маріуполя на півдні Чернігів — місто, яке найбільше постраждали від бомбардування з початку війни, розпочатої Москвою 24 лютого.

Українська влада вважає, що «зарано» підтверджувати, що росіяни виконали свою прихильність скоротити напади на міста Київ і Чернігів, оскільки протягом цієї ночі сталися бомбардування і зенітні сирени продовжували звучати.

«Зенітні сирени звучали майже по всій Україні вночі, були обстріли в Чернігові, Хмельницькій області, над Києвом збили кілька ракет», - зазначив радник МВС України Вадим Денисенко, повідомляє місцеве агентство Інтерфакс-Uckraine.

З цієї причини «на жаль, не можна сказати, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій навколо Києва та Чернігова», - додав радник у заявах місцевого телебачення.

«У Києві, наскільки ми можемо зараз говорити, над столицею збили кілька ракет. Зараз ситуація стає зрозумілою», - сказав він.

Насправді, вчора ввечері увесь Київський регіон почули бойові дії в сусідньому Ірпені, містечку, яке українці стверджують, що відновили після того, як його зайняли росіяни, повідомляє Денисенко.

«Можна також сказати, що на територію Білорусі в'їжджають певні (російські) підрозділи та обладнання. Цескоріше ротація військ для облизування своїх поранень, ніж реальне припинення бойових дій», — зазначив міністерський радник.

Росія, яка вторгнулася в Україну 24 лютого, вчора пообіцяла зменшити наступальний тиск на міста Київ та Чернігів, після переговорів між українськими та російськими делегатами у Стамбулі.

(З інформацією від AFP та EFE)

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