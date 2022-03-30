Glencore зупиняє нові російські угоди, але не покидає країну

(Bloomberg) - Glencore Plc, найбільший в світі товарний оператор, заявив, що не буде шукати нових угод в Росії, але продовжить свої давні торговельні відносини в країні.

Компаніяоголосила на початку березня, що переглядає свої холдинги у двох великих російських компаніях — ПАТ «Ен+ Група Інтернешнл» та ПАТ «Роснефть», а також більш широкі бізнес-операції в країні.

«Glencore не буде вступати в будь-який новий комерційний бізнес щодо товарів російського походження, якщо не вказано відповідними державними органами», - йдеться в повідомленні електронної пошти. Він продовжуватиме виконувати юридичні зобов'язання за раніше існуючими контрактами, за умови дотримання будь-яких санкцій і там, де це зробити «здійсненно і безпечно», сказав він.

Оскількизростаючий список найбільших світових компаній, від банків вищого рівня до споживчих гігантів, оголошує про плани покинути Росію, товарні операційні фірми спокійно продовжили свій бізнес з купівлі та продажу сировини з країни. Історично оператори були готові працювати в найскладніших юрисдикціях, і лише деякі, включаючи Gunvor Group, а тепер Glencore, оголосили, що припинять новий бізнес в Росії.

Хочатиск на виїзд з Росії змусив енергетичних гігантів, включаючи BP Plc і Shell Plc, вийти зі своєї діяльності в країні, компанії ще не деталізували, як вони продаватимуть свої акції.

Вданий час Glencore займає 10,55% акцій En+Group, мажоритарному акціонері алюмінієвого гіганта United Co. ПАТ «РУСАЛ Інтернешнл» Він також має невелику частку менше 1% в нафтовій компанії «Роснефть». Справедлива вартість інвестицій на кінець 2021 року становила 789 мільйонів доларів США та 485 мільйонів доларів США відповідно, заявив Glencore минулого місяця.

Glencoreтакож зазначив у заяві, що «немає реалістичного способу» вийти з його холдингів. Його акції виросли на 2,2% в середу і за останній рік збільшилися приблизно на 70% завдяки підвищенню цін на сировинні товари.

Швейцарськийоператор і майнер забезпечили прибуткові відносини в Росії, купуючи алюміній і нафту у одного з провідних світових виробників природних ресурсів. Він забезпечив видобуток нафти після того, як російський уряд прагнув у 2016 році завершити плановий продаж 19,5% акцій «Роснефти», щоб допомогти зменшити дефіцит бюджету.

Алюміній- один з небагатьох товарів, якими торгує Glencore, який не підтримується масштабним виробництвом власних промислових активів. Glencore і Rusal вже давно є партнерами в бізнесі, а їх постачання з Росії сприяло зміцненню позицій найбільшого в світі оператора металів.

Rusalоголосив про угоду на суму 16 мільярдів доларів США з продажу алюмінію Glencore у 2020 році, що дозволило йому продати оператору близько третини свого виробництва. Угода буде продовжена до 2024 року, з можливістю продовження її до 2025 року, сказав Русал в той час. Він також купує трохи нафти у «Роснефти», хоча публічно не розкриває обсяги, які торгує.

Оригінальнапримітка:

Glencore зупиняє нові російські пропозиції, але не виходить із країни (1)

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