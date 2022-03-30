Зсередини: польський залізничний вокзал, який став пунктом масового прибуття для українських біженців

Він має старовинну архітектуру, яка дещо нехтується плином часу, і більшість українців, які тікають від війни, прибувають на його вокзал. За підрахунками, існує близько 90 000 на день, трохи менше 120 000, які прибули тижні тому Біженцям надається інформація, харчування, відпочинок та медична допомога Понад три мільйони людей втекли з України з початку російського вторгнення три тижні тому, повідомляє ООН Хоча кілька країн - особливо в ЄС - вжили заходів для розміщення українських біженців, важко стерти страхи переселенців перед обличчям величезного завдання відновити своє життя в іншому місці Дітей вітають з м'якими іграшками, щоб вони відчували себе бажаними та втішними Ті, хто рятується від війни, беруть лише те, що необхідно для захисту своїх сімей З початку війни в Україні, яка породила величезний потік біженців до Польщі, залізничний оператор збільшив кількість поїздів, що виїжджають з українського кордону і запропонував безкоштовний транспорт для людей з цієї країни Як тільки вони прибувають з Медики, в основному жінки, діти та люди похилого віку з домашніми тваринами та без чоловіків, вони стоять в черзі, щоб дістатися автобусних або залізничних квитків до різних місць, де вони продовжують подорож Станція досить добре організована: працює багато добровольців, які написали на світловідбиваючому жилеті, якими мовами говорять Більшість добровольців релігійні: священики, черниця, а також є миряни з різних організацій, таких як Карітас Вони допомагають розвантажувати сумки та допомагають українцям з необхідними предметами першої необхідності, як жіночі серветки, шампунь, мило, вода та їжа, яку вони безкоштовно видають Деякі їдуть до Італії через систему Ricongiungimento Familiare (возз'єднання сім'ї), адже це найбільша українська громада Європи: 250 тисяч Але більшість українців залишаються в різних містах Польщі Інші чиновники шукали прибуття за столом і допомогли їм придбати квитки, щоб продовжити подорож До конфлікту Польща вже приймала близько 1,5 мільйона українців За їх німи оцінками, понад 300 000 українців скористалися безкоштовними польськими поїздами з 26 лютого Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Шефернакер розповів громадському телебаченню, що біженці часто хочуть продовжувати свій шлях до інших європейських країн Багато жінок, які перетинають кордон з України до Польщі в Медиці, перевозять або ганяють тварин на додаток до своїх іноді громіздких валіз Польські офіцери з усіх адміністративних органів бродять серед біженців, які допомагають новачкам Волонтери виступають перекладачами, надають інформацію, доставляють їжу та напої, штовхають інвалідні коляски або тримають дітей, коли їхні матері закінчаться сили після довгої та виснажливої подорожі Волонтери також допомагають носити сумки найвиснажніших людей Дама посміхається хлопчикові, чекаючи свого поїзда до іншого пункту призначення
Фотографії: Хуан Ігнасіо Кальканьо Кіхано
Зінформацією від Езекіеля Медіна
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