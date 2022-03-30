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Середа 30 Березень 2022
Україна

Зсередини: польський залізничний вокзал, який став пунктом масового прибуття для українських біженців

Перемишль, з 60 тисячами жителів, є одним з найстаріших міст країни. Це 7 км від Медики, одного з прикордонних переходів з Україною, і саме тому він став відправною точкою для інших напрямків у межах Польщі чи ЄС

Newsroom Infobae

30 Березень 2022
Промисловість
Він має старовинну архітектуру, яка дещо нехтується плином часу, і більшість українців, які тікають від війни, прибувають на його вокзал.
Промисловість
За підрахунками, існує близько 90 000 на день, трохи менше 120 000, які прибули тижні тому
Промисловість
Біженцям надається інформація, харчування, відпочинок та медична допомога
Промисловість
Понад три мільйони людей втекли з України з початку російського вторгнення три тижні тому, повідомляє ООН
Промисловість
Хоча кілька країн - особливо в ЄС - вжили заходів для розміщення українських біженців, важко стерти страхи переселенців перед обличчям величезного завдання відновити своє життя в іншому місці
Промисловість
Дітей вітають з м'якими іграшками, щоб вони відчували себе бажаними та втішними
Промисловість
Ті, хто рятується від війни, беруть лише те, що необхідно для захисту своїх сімей
Промисловість
З початку війни в Україні, яка породила величезний потік біженців до Польщі, залізничний оператор збільшив кількість поїздів, що виїжджають з українського кордону і запропонував безкоштовний транспорт для людей з цієї країни
Промисловість
Як тільки вони прибувають з Медики, в основному жінки, діти та люди похилого віку з домашніми тваринами та без чоловіків, вони стоять в черзі, щоб дістатися автобусних або залізничних квитків до різних місць, де вони продовжують подорож
Промисловість
Станція досить добре організована: працює багато добровольців, які написали на світловідбиваючому жилеті, якими мовами говорять
Промисловість
Більшість добровольців релігійні: священики, черниця, а також є миряни з різних організацій, таких як Карітас
Промисловість
Вони допомагають розвантажувати сумки та допомагають українцям з необхідними предметами першої необхідності, як жіночі серветки, шампунь, мило, вода та їжа, яку вони безкоштовно видають
Промисловість
Деякі їдуть до Італії через систему Ricongiungimento Familiare (возз'єднання сім'ї), адже це найбільша українська громада Європи: 250 тисяч
Промисловість
Але більшість українців залишаються в різних містах Польщі
Промисловість
Інші чиновники шукали прибуття за столом і допомогли їм придбати квитки, щоб продовжити подорож
Промисловість
До конфлікту Польща вже приймала близько 1,5 мільйона українців
Промисловість
За їх німи оцінками, понад 300 000 українців скористалися безкоштовними польськими поїздами з 26 лютого
Промисловість
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Шефернакер розповів громадському телебаченню, що біженці часто хочуть продовжувати свій шлях до інших європейських країн
Промисловість
Багато жінок, які перетинають кордон з України до Польщі в Медиці, перевозять або ганяють тварин на додаток до своїх іноді громіздких валіз
Промисловість
Польські офіцери з усіх адміністративних органів бродять серед біженців, які допомагають новачкам
Промисловість
Волонтери виступають перекладачами, надають інформацію, доставляють їжу та напої, штовхають інвалідні коляски або тримають дітей, коли їхні матері закінчаться сили після довгої та виснажливої подорожі
Промисловість
Волонтери також допомагають носити сумки найвиснажніших людей
Промисловість
Дама посміхається хлопчикові, чекаючи свого поїзда до іншого пункту призначення

Фотографії: Хуан Ігнасіо Кальканьо Кіхано

Зінформацією від Езекіеля Медіна

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