Федеріко Гутьєррес на його ім'я на картці: «Покладіть мене так, як вам подобається, що, можливо, люди будуть голосувати за нас»

Кандидат коаліції Команди Колумбії Федеріко Гутьєррес посилався на суперечки, що виникли навколо трейлера «Фіко» , з яким він з'являється на картці першого раунду, замінивши його ім'я.

Заява була зроблена цієї середи, після зустрічі, яку він провів з представниками Консервативної партії, частиною правої коаліції, яка обрала його кандидатом у президенти. Метою цієї зустрічі було підтвердження підтримки бойовиками партії передвиборчої кампанії Федеріко Гутьєрреса, напередодні 29 травня.

Кандидат не входив пояснювати, чи правильно чи законно стояти перед виборцями з ніком, можливістю, якою раніше не користувався інший кандидат в президенти. Насправді він намагався охолодити дискусію наступним виразом:

Після спровокування сміху з боку журналістів навколо нього та Девіда Баргіла, консервативного конгресмена, який зайняв третє місце в голосуванні Команди за Колумбію, Федеріко Гутьєррес кинув виклик Реєстратору дати йому ім'я, яке їм найбільше підходить на картці, оскільки він упевнений, що все одно виграє.

З іншого боку, правого кандидата запитали, чи намагається він зблизитися з Ліберальною партією або кисневим зеленим, як раніше ходили чутки. Федеріко Гутьєррес запевнив, що він відкритий практично для будь-якого політичного сектору, який хоче приєднатися до нього.

Саме Національна виборча рада (CNE) вирішить, чиможе кандидат в президенти Колумбійської команди Федеріко Гутьєррес з'явитися під його ніком «Фіко» на перша кругла картка. Проце вимагав сам Національний реєстр цивільного стану, коли він консультувався з виборчим органом, чи дозволено використання причепа.

Запит був зроблений після цього вівторка, 29 березня, були відомі позиції, які будуть займати різні заявники на картці, яку колумбійці будуть депонувати на виборчих дільницях 29 травня.

Документ, оприлюднений Реєстратором, показує, що правоцентристський кандидат виглядає як «Фіко Гутьєррес» , а не його повне ім'я, ситуація, яка не залишилася непоміченою кількома громадянами, які попросили суб'єкт господарювання на чолі з реєстратором Олександром Вегою про пояснення.

З цієї причини реєстратор виборчих делегатів Ніколас Фарфан направив до CNE документ з проханням уточнити кілька аспектів, пов'язаних з іменами, фотографіями та іншою інформацією, яку громадяни побачать під час голосування в першому турі.

З іншого боку, Фарфан також просить, щоб суб'єкт господарювання роз'яснив наступне питання: «Чи слід ототожнювати кандидатів з усіма їх німи іменами та прізвищами? Або, як вони просили, чи можуть вони вибрати, чи з'являються вони лише з деякими своїми іменами та/або прізвищами?»

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