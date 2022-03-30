Виконавчий орган оголошує угоду з перевізниками про зняття страйку і блокади доріг по всій країні

Глава Кабінету міністрів Анібал Торрессьогодні вдень заявив, що виконавчий досягла домовленостей з групами перевізників з метою зняття страйку на національному рівні . Ці заяви він дав на прес-конференції після проведення засідання Ради міністрів, де також оголосив, що «ніяких силових заходів не планується» щодотих осіб, які продовжують дотримуватися безробіття в різних частинах країни.

«Вчора (вівторок, 29 березня) вже відбулася зустріч і досягнуто домовленості з Національним союзом перевізників та Конфедерацією перевізників Перу, яка взяла на себе зобов'язання піднятистрайк і не брати сліди . Але є невеликі групи дещо безкомпромісних людей, які продовжують цей захід», - сказав Торрес.

Серед узгоджених моментів прем'єр підкреслив, що держава взяла на себе зобов'язання спростити та прискорити повернення селективного податку на споживання (ISC), зробленого перевізникам (раніше він тривав 70 днів, зараз це буде 30 днів). Повернення коштів, пояснив він, буде здійснено методом депозиту на банківський рахунок. Захід також охоплює транспортне обслуговування осіб на регіональному рівні.

Він додав, що повернення також буде поширюватися на перевізників регулярного транспортного обслуговування осіб на регіональному рівні. «Також було домовлено встановити зовнішній борг у розмірі 100 мільйонів доларів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

В інший момент конференції він заявив, що збільшення палива відбувається не тільки для Перу, «але і для решти світу, і що це пов'язано з війною між Росією і Україною, яка призвела до зростання цін на нафту і паливо в цілому».

ЗРОСТАННЯЦІН БАЗОВОГО КОШИКА

Щодо підвищення ціни на продукцію в базовому кошику, начальник штабу зазначив, що це пов'язано з підвищенням цін на нафту вторгненняРосії в Україну.

«У нашій країні спостерігається збільшення цих основних потреб, як і в решті світу. Не через внутрішні фактори, а через зовнішні чинники, такі як війна між Росією та Україною», - сказав він у пресі.

«Ми вживаємо заходів внутрішньо щодо скорочення палива, але не можемо втрутитися в ринок. Як хтось припускає, ми не можемо за законом знижувати ціни, тому що в економічній системі, як наша, яка є соціальною ринковою економікою, Конституція цього не дозволяє, і це створить правову невизначеність», - продовжив він.

У цьому сенсі він рекомендував населенню споживати їжу, ціна якої не зростає через зовнішні конфлікти, такі як риба. «Ціни на одні продукти піднімаються, але в свою чергу вони падають для інших, наприклад, ціна на курку зростає, але ціна на рибу, особливо ставриду, падає. Ми повинні звикнути споживати також ті морські продукти, які нам може забезпечити наше море», - сказав він.

Нарешті, він знову закликав до єдності серед усіх гілок держави до спільної роботи над вирішенням наших проблем. «Політична стабільність породжує економічну нестабільність. У нас є багато проблем, ми постійно подорожуємо внутрішніми інтер'єрами країни, і населення говорить нам: «у нас немає води, у нас немає стічних вод, у нас немає доріжок, у нас немає тротуарів, у нас немає електрики, школи не почуваються добре, лікарні дефіцитні. Всі повинні погодитися тут, щоб мати можливість задовольнити потреби, які зараз має країна, з цінами основних потреб», - підсумував він.

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