Європа почала просити своїх громадян споживати менше енергії в умовах газового конфлікту з Росією

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Побоювання російської кризи газопостачання змусили деякі європейські країни попросити своїх громадян в середу споживати менше енергії.

Незважаючи на те, що ціни на енергоносії зростали місяцями, а поставки дефіцитні, більшість урядів уникали кроку, який вони побоюються, може бути непопулярним, але в умовах зростаючих побоювань, що Росія може вимкнути крани, повідомлення в деяких столицях починає змінюватися.

«Кожна кіловат-година має значення», - заявивміністр економіки Німеччини Роберт Хабекв середу, коли оголосив «раннє попередження» проможливу надзвичайну ситуацію з постачанням газу.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке базується в Парижі, заявило, що, коли вони знаходяться у великих масштабах, невеликі поведінкові зміни можуть значно знизити попит на нафту і газ.

За оцінками, зниження терморегуляторів будівель Європейського Союзу на 2 градуси Цельсія дозволить заощадити 20 мільярдів кубометрів газу, що еквівалентно приблизно 28 мільярдів доларів за поточними цінами.

Зниження попиту може зменшити вплив будь-якої кризи пропозиції, якщо Росія скоротить експорт (REUTERS/Йоганна Герон)

Це становить 13% від 155 мільярдів кубометрів, які щороку купують 27 країн у Росії, що, в свою чергу, становить 40% загального споживання газу в ЄС.

УрядНідерландів пішов за Німеччиною в середу, заявивши, що запустить кампанію в ці вихідні, закликаючи громадян та компаній використовувати менше газу, тоді якфранцузький регулятор закликав громадян намагатися колективно зменшити споживання.

Сімона Тальяпієтра, член аналітичного центру «Брюгель», заявила, що уряди повинні були закликати громадян скоротити споживання енергії місяці тому, щоб допомогти впоратися з кризою поставок, але політики чинили опір тому, що це повідомлення «применшує жорсткої економії».

«Кожен трильйон кубометрів газу, який ми не споживаємо, є важливим. Цейгаз дуже дорогий, і ми повинні почати заправляти резервуари до наступної зими», - сказав він.

Замість того, щоб просити споживачів зменшити споживання енергії, уряди поки що в основному шукали способів обмежити комунальні платежі та знайти альтернативні джерела палива.

Швеція, Франція, Італія, Німеччина та Великобританія також оголосили про заходи в цьому місяці щодо зниження бензину після того, як сира нафта досягла найвищої ціни з 2008 року, викликаючи критику з боку активістів, які кажуть, що заходи є субсидіями на викопне паливо.

Але оскільки Росія вторгнулася в Україну минулого місяця, Брюссель поставив собі за мету скоротити імпорт російського газу з ЄС на дві третини цього року і припинити його використання до 2027 року.

Родовище природного газу в Німеччині (REUTERS/Фабіан Біммер)

Зниження попиту може зменшити вплив будь-якої кризи поставок, якщо Росія скоротить експорт, що стало серйозним занепокоєнням, оскільки минулого тижня Москва заявила, що країни повинні почати платити за газ в рублях.

Детальний план ЄС щодо утилізації російського викопного палива запланований на травень, але проект, опублікований цього місяця, показав, що Брюссель збільшить імпорт неросійського газу, швидше розширить відновлювану енергію, обміняє мільйони газових котлів на теплові насоси та відремонтує будівлі, щоб споживати менше енергії.

Однак ці рішення потребують часу, і Європейська комісія вже запропонувала споживачам допомогти зменшити попит негайно.

«Їхні рішення щодо кількості енергії, яку вони споживають, вирішують силу нашої реакції на Росію», - сказав глава кліматичної політики ЄС Франс Тіммерманс.

Тимчасовескорочення попиту також допоможе країнам накопичувати газ на майбутню зиму і послужило б патчем при забезпеченні довговічних варіантів заміни російського палива, таких як будівництво вітрових та сонячних ферм, ремонт будівель або отримання більш неросійського газу.

(З інформацією від Reuters)

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