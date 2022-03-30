Енріке Галван Очоа був засмаглий за святкування Яліци Апарісіо у Міжнародний день домашніх робітників

ЕнрікеГалван Очоа - відомий бізнес-аналітик, який у соціальних мережах продемонстрував свою спорідненість з політичним проектом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO ), самоописується як Четверта трансформація (Q4 ).

Однак 29 березня він був причетний до суперечки на платформі Twitter через коментар, який був брендований «паршивим» або «динозавром», щодо мексиканської Яліци Апарісіо.

Експерт нагадав, що цього 30 березня відзначає Міжнародний день вітчизняних робітників, тому він вирішив відсвяткувати актрису та педагога, оскільки, зазначив він, ніхто «не зробивтак добре», як головний герой фільму « Рома».

«30 березня відзначає міжнародний день домашніх робітників. Ніхто, до речі, не зробив так добре, як Яліца Апарісіо. Перед тим, як вони матимуть статус зайнятості, як у Сполучених Штатах чи Європі», - сказав Галван Очоа.

Це повідомлення супроводжувалося посиланням , яке перенаправлено на його колонку, опубліковану в газеті La Jornada, в якій він присвятив розділ для розробки точки, яку він опублікував у своїх соціальних мережах, яку він назвав як Немаєтодусина Яліци.

(Фото: Твіттер)

У цьому розділі він запевнив, що 2,3 мільйона працевлаштованого населення (4%) виконують оплачувану домашню роботу протягом 30 годин на тиждень із зарплатою приблизно 38 песо на годину. Крім того, він повторив деякі характеристики цього сектора, такі як його вік та рівень навчання в школі.

Щоб закрити цей розділ свого тексту, бізнес-аналітик повторив позицію, яку він написав у своєму твіті, і заявив, що Мексика в цьому питанні «повинна йти » тим самим шляхом, який інші країни взяли на користь вітчизняних робітників.

«Ніхто, до речі, не зробив так само, як і Яліца Апарісіо. Передтим, як вони матимуть статус зайнятості, як у Сполучених Штатах чи Європі», - сказав він.

Відразу ж користувачі Twitter скаржилися на цей коментар, за їх словами, «не доречно» проти мексиканської актриси. Інфлюенсер Джеззіні назвав Енріке Галван «динозавром», оскільки він мав «повітря у своєму мозку».

«А коли вшановується день динозавра? що, до речі, ніхто не зробив так добре, як ви, живучи за межами парку Юрського періоду і маючи акаунт у Twitter , щоб показати всьому світу, що у них повітря в мозку», - написав він.

Чумель Торрес приєднався до коментарів проти Галвана Очоа (Фото: Twitter)

Інші люди згадували, що Апарісіо має освітній ступінь бакалавра освіти. Вони також зазначили, що, нібито, її повідомлення посилається на роль, яку Яліца зіграла в Римі, вітчизняного працівника, однак вони попросили її відокремити художника від її мистецтва.

«Сер, Яліца - актриса, яка зіграла роль економки. Якщови знаєте, що робота акторів полягає в тому, щоб представляти різних людей або це просто imb* cil? », - сказали користувачі мережі.

Чумель Торрес, ведучий програми El Pulso de la República, також приєднався до питань та поділився публікацією коротким повідомленням із сумними смайликами: «Він не зробив», що в перекладі на іспанську означає «Він цього не зробив».

Нарешті, вони позначили рахунок Національної ради з питань запобігання дискримінації (Conapred) для вирішення можливого дискримінаційного коментаря, хоча агентство відповіло лише контактними номерами та електронними листами, щоб подати відповідну скаргу.

Поки Яліца Апарісіо не говорив про цей коментар, тоді як Галван Очоа, незважаючи на запити, не відкликав публікацію свого профілю.

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