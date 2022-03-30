Через вісім місяців після призупинення парламенту президент Тунісу розпустив його

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

ПрезидентТунісу Каїс Саїд оголосив у середу про розпуск парламентучерез вісім місяців після того, як «тимчасово» призупинив його призупинення повноправних повноважень у липні 2021 року.

Сказав це повідомлення на засіданні Ради національної безпеки, яке він головує, через кілька годин після того, як депутати організували віртуальну сесію парламенту, незважаючи на те, що вони були призупинені, в якому вони проголосували за скасування виняткових заходів, які вирішили з тих пір президентом.

У цьому випадку взяли участь 116 з 217 депутатів, і що міністр юстиції Лейла Джаффель описав як «змову» проти безпеки держави,і тому наказав відкрити розслідування проти причетних.

Серед прийнятих указів - звільнення прем'єр-міністра Хіхема Мечічі та призначення його наступника, Неджла Буден; призупинення майже всієї конституції 2014 року та розпуск Вищої ради судової влади (CSM) та її заміна «тимчасовим» органом.

Протест проти президента Каїса Саїда (REUTERS/Зубейр Суіссі)

«Ті, хто намагається напасти на державу або здійснюють внутрішні бої, повинні зіткнутися з інституціями та повноваженнями, які відвернуть їх від своїх цілей», - попередив лідер цієї суботи, дізнавшись про ініціативу парламенту, який 2 квітня планує другу сесію для вивчення політичної, економічна і соціальна ситуація.

«Я оголошую сьогодні, в цей історичний момент, розпуск Асамблеї народних представників, щоб зберегти державу та її установу та зберегти туніський народ», - сказав Саїд у відео, опублікованому президентством.

Зі свого боку, потужний профспілковий центральний УГТТ, який підтримує виняткові заходи президента - також відкинув цю зустріч і звинуватив парламентарів у «веденні країни до конфлікту і політичного поділу».

Нуреддін Табубі, Генеральний секретар Союзу трудящих Тунісів (UGTT) (REUTERS/Zoubeir Souissi)

У спільній заяві, оприлюдненій цієї суботи, загалом 27 депутатів різних парламентських груп закликали членів геміциклу взяти на себе відповідальність та сприяти національному діалогу між різними національними суб'єктами, які приведуть країну до раннього законодавчого та президентського вибори.

Після місяців політичної блокади Саїд, обраний наприкінці 2019 року, прийняв на себе повні повноваження 25 липня після зняття прем'єр-міністра та призупинення парламенту , де панує натхненна ісламістами партія Еннахдха.

Маючи повні повноваження, президент може законодавчо за указом, головувати над Радою міністрів і вносити зміни до законів.

Депутати, серед яких представники Еннахдги та незалежних, закликали під час сесії організувати дострокові законодавчі та президентські вибори для подолання політичної та соціально-економічної кризи.

Згідно з дорожньою картою, оголошеною Саидом наприкінці року, країні доведеться провести конституційний референдум 25 липня - перший в історії країни - і законодавчий референдум, передбачений 17 грудня.

(З інформацією від AFP та EFE)

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