Великдень: знайте, що таке пасхальний тридуум і яке його походження

Страснийтиждень має суто релігійне походження і повний запал. Що стосується слова triduum, воно також пов'язане з релігією і особливо з католицькою релігією і відноситься до підготовки, тобто впорядкування до події або події спеціальні або бажані.

Наприклад, в межах релігійного поля ми розуміємо, що перед святом і поклонінням святому люди повинні підготувати собі дні заздалегідь (точніше три). Підготовка також може бути духовним і розумовим способом.

ТРІДУОПАСКУАЛЬ

Конкретне значення пасхального тридууму - це три дні підготовки до свята Великодня. Вонирозуміються четвергом, п'ятницею та суботою Страсного тижня , тому що давайте згадаємо, що неділя - це день, коли Ісус воскрес, згідно з католицькою церквою. Щостосується Біблії, це вказує на те, що Христос воскрес на третій день, але він не вказує день як такий.

ІНШЕЗНАЧЕННЯ ПАСКУАЛЬНОГО ТРИДУУМА

У випадку з новим календарем, і в богослужбових нормах до Страсного тижня підхід інший. Тридуум - це новий початок богослужбового року, оскільки це день, коли він воскрес, тобто це день, коли все знову народжується, а також можливості, оскільки життя відновилося.

Після цього розуміється, що тривалість тридуума продовжується. Це об'єднання пасхального торжества більше відповідає духу Нового Завіту та ранньохристиянської традиції.

Сам Христос, коли він згадував на свою пристрасть і смерть, ніколи не відмежував їх від свого воскресіння. У Євангелії середи другого тижня Великого посту (Mt 20:17-28) він говорить про них разом: «Вони засудять його на смерть і передадуть язичникам, щоб знущатися над ним, породити і розіп'яти його, а на третій день він знову встане».

ЄпископМіланський в одному зі своїх творів посилається на три святі дні (triduum illudium крижів) як три дні, в які він постраждав, був в гробниці і знову піднявся, три дні він згадав, коли сказав: «Знищ цей храм і через три дні я його відбудую».

Святий Августин в одному зі своїх листів називає їх «трьома найсвященнішими днями розп'яття, поховання та воскресіння Христа».

Ті три дні, які починаються з вечірньої меси Страсного четверга і завершують молитвою напередодні Неділяна Великдень вони утворюють одиницю, слід розцінювати як таку.

ВЕЛИКДЕНЬНА СТРАСНОМУ ТИЖНІ

Коротше кажучи, християнська Великдень по суті складається з триденного святкування, яке включає в себе найболючіші дні в душі і тілі і найяскравіші грані Христа.

Різні фази пасхальної таємниці тривають протягом трьох днів, як у триптих: кожна з трьох картин ілюструє частину сцени, але в підсумку всі разом вони утворюють єдиний факт. Кожнакартина сама по собі повна, але її треба бачити по відношенню до двох інших.

п'ятниця, як і Свята субота, офіційно не є частиною Великого посту. Згідно з новим календарем, Великий піст починається в Попелясту середу і закінчується в Страсний четвер, виключаючи месу з Господньої Вечері. п'ятницяі субота Страсного тижня - це не останні два дні Великого посту, а перші два дні «святого тридууму».

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