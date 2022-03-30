Великдень 2022: які дні відпустки для мексиканців

Чи є четвер і Страсна п'ятниця обов'язковими днями відпочинку? Це одне з питань, яке люди часто задають собі під час Страсного тижня , релігійного періоду, який деякі віруючі в Мексиці враховують.
Студентам надаються свята більше 9 днів, однак для працівників країни це не так. Далі ми пояснимо, коли вважаються дні відпочинку для працівників та студентів.
Перш за все, необхідно пам'ятати, що свята встановлюються як офіційні перерви в країні, тобто і співробітники, і студенти повинні припинити свою діяльність протягом зазначеної дати.
Хоча свята не вважаються обов'язковими; однак у деяких установах вони надають їх своїм працівникам з нагоди особливого святкування, наприклад, четвер та Страсної п'ятниці або Дня мертвих.
Колисвято?
Студенти зможуть взяти цей період відпустки з понеділка 11 квітня до п'ятниці 22 того ж місяця. Таким чином, викладачі та студенти повернуться до своїх занять до понеділка, 25 квітня, повідомляє Міністерство народної освіти (SEP).
Якісвяті дні?
*четвер, 14 квітня 2022 року
*П'ятниця, 15 квітня.
У цьому сенсі вищезазначені дні Страсного тижня не вважаються обов'язковими, а є датами відпустки і будуть надані лише в компаніях, які визначають це для своїх працівників.
Згідно з Федеральним законом про працю, всі працівники можуть насолоджуватися деякими офіційними датами відпочинку, тобто святами.
Якібувають свята?
-1 січня (Новий рік).
-Перший понеділок лютого (День конституції Мексики).
-Третій понеділок березня (За народження Беніто Хуарес).
-1 травня (День праці).
-16 вересня (День незалежності Мексики).
-третій понеділок листопада (вшанування пам'яті мексиканської революції).
-1 грудня кожні шість років, коли це відповідає передачі Федеральної виконавчої влади.
-25 грудня (святкування Різдва).
Якийперіод Великодня 2022 року?
Треба пам'ятати, що цього року Страсний тиждень триває з неділі, 10 квітня до суботи, 16 квітня того ж місяця. Длякатолицького населення Страсний тиждень вшановує пам'ять пристрасті, смерті та воскресіння Христа, саме тому деякі люди беруть участь у заходах, пов'язаних з предметом, а класи припиняються.
Страсний тиждень є частиною Великого посту. Це період, коли кілька людей займаються богослужінням. Згідно з даними, він починається у Вербну неділю і закінчується у Воскресіння.
За цей час десятки людей користуються можливістю поїхати у відпустку або провести хоча б вихідні, відвідуючи іншу державу або зону відпочинку, як це може бути.
Громадяни вибирають для відвідування районів пляжу або села Це туристичні напрямки або в природних регіонах, ідеально підходить для відпочинку або місця з неймовірним пляжі для купання, серфінгу, підводного плавання, а також взаємодії з дельфінами.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ