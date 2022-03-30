Великдень 2022: які дні відпустки для мексиканців

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

Чи є четвер і Страсна п'ятниця обов'язковими днями відпочинку? Це одне з питань, яке люди часто задають собі під час Страсного тижня , релігійного періоду, який деякі віруючі в Мексиці враховують.

Студентам надаються свята більше 9 днів, однак для працівників країни це не так. Далі ми пояснимо, коли вважаються дні відпочинку для працівників та студентів.

Перш за все, необхідно пам'ятати, що свята встановлюються як офіційні перерви в країні, тобто і співробітники, і студенти повинні припинити свою діяльність протягом зазначеної дати.

Релігійні заходи проводяться в Мексиці під час Страсного тижня. EFE/Хосе Мендес

Хоча свята не вважаються обов'язковими; однак у деяких установах вони надають їх своїм працівникам з нагоди особливого святкування, наприклад, четвер та Страсної п'ятниці або Дня мертвих.

Колисвято?

Студенти зможуть взяти цей період відпустки з понеділка 11 квітня до п'ятниці 22 того ж місяця. Таким чином, викладачі та студенти повернуться до своїх занять до понеділка, 25 квітня, повідомляє Міністерство народної освіти (SEP).

Якісвяті дні?

*четвер, 14 квітня 2022 року

*П'ятниця, 15 квітня.

У цьому сенсі вищезазначені дні Страсного тижня не вважаються обов'язковими, а є датами відпустки і будуть надані лише в компаніях, які визначають це для своїх працівників.

Деякі люди розважаються на пляжах Канкуна. (Фотографії: Reuters)

Згідно з Федеральним законом про працю, всі працівники можуть насолоджуватися деякими офіційними датами відпочинку, тобто святами.

Якібувають свята?

-1 січня (Новий рік).

-Перший понеділок лютого (День конституції Мексики).

-Третій понеділок березня (За народження Беніто Хуарес).

-1 травня (День праці).

-16 вересня (День незалежності Мексики).

-третій понеділок листопада (вшанування пам'яті мексиканської революції).

-1 грудня кожні шість років, коли це відповідає передачі Федеральної виконавчої влади.

-25 грудня (святкування Різдва).

Якийперіод Великодня 2022 року?

Треба пам'ятати, що цього року Страсний тиждень триває з неділі, 10 квітня до суботи, 16 квітня того ж місяця. Длякатолицького населення Страсний тиждень вшановує пам'ять пристрасті, смерті та воскресіння Христа, саме тому деякі люди беруть участь у заходах, пов'язаних з предметом, а класи припиняються.

Страсний тиждень є частиною Великого посту. Це період, коли кілька людей займаються богослужінням. Згідно з даними, він починається у Вербну неділю і закінчується у Воскресіння.

За цей час десятки людей користуються можливістю поїхати у відпустку або провести хоча б вихідні, відвідуючи іншу державу або зону відпочинку, як це може бути.

Громадяни вибирають для відвідування районів пляжу або села Це туристичні напрямки або в природних регіонах, ідеально підходить для відпочинку або місця з неймовірним пляжі для купання, серфінгу, підводного плавання, а також взаємодії з дельфінами.

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