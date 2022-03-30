Гідна смерть без страждань: дискусія, яка приваблює Movimiento Ciudadano до мексиканської політики

Парламентська дискусія щодо просування нових прав людини та індивідуальних гарантій підняла свій рівень у Мексиці, оскільки, обговорюючи сумлінні заперечення та легалізацію абортів у республіці, Movimiento Ciudadano ( MC ) привернув порядок денний гідної смерті без страждань, це в силу забезпечення максимально можливого благополуччя громадян в критичних медичних ситуаціях, де перевищено сферу сучасної науки.

Саме на цьому етапі Infobae Mexico зв'язався зСоломоном Черторівським, секретаремКомісії з охорони здоров'я Палати депутатівта членом помаранчевої лавки, оскільки він є одним з головних промоутерів цієї ініціативи, і в силу наданих нею відповідей існує широка, глибока та суперечлива дискусія на цю тему.

За умови, що ця ініціатива задумана в сучасному світі, Черторівський Вольденберг припускав, що існують «питання, які раніше здавалися табу», але які насправді стосуються нової реальності і, отже, слід обговорювати. «Коли ви говорите про евтаназію або коли ви говорите про допоміжну смерть, дійсно виникають більші суперечки, але розмова про гідну та безболісну смерть передбачає багато дискусій», - сказав він під час розмови зі ЗМІ.

Щоб детально зупинитися на цьому постулаті, депутат зазначив, що паліативна допомога повинна розглядатися, наприклад, для того, щоб мати можливість приймати такий тип рішення. «Якщо ви хочете прийняти рішення покінчити з життям, індивідуальне рішення без тиску і робити це всіляко, це рішення не може бути прийняте під болем, оскільки воно є упередженим». У цьому сенсі паліативна допомога повинна бути частиною повної інтеграції мексиканської системи добробуту.

Це означає, що рішучість закінчити життя гідно повинна бути зроблена до того, як руйнівні здоров'я будуть дуже розвиненими, і коли паліативної допомоги вже недостатньо, може бути хтось, хто супроводжує пацієнта в їх болю і який несе відповідальність за виконання їх передбачуваної волі . У зв'язку з цим він нагадав, що в органах місцевого самоврядування вже існує подібне законодавство, наприклад, у Мехіко.

Саме тут починається законодавча робота, тому що як тільки буде встановлена можливість реалізації цього права, повинен бути конкретний протокол, який надає визначеність діям, вжитим після того, як будуть ініційовані подібні випадки. «Повинно бути зрозуміло, що це відбувається в правильних умовах, без тиску нікого, що у вас є ідеальна інформація та усвідомлення того, що ви шукаєте і чого хочете».

Мексиканський законодавчий орган націлений на гідну смерть (Фото: EFE/Мартін Дівісек)

Соломон Черторівський зазначив, що в країнах, де цей вид політики вже законодавчо закріплений, протоколи дозволу складаються з низки інтерв'ю з самими медичними та медсестринськими працівниками про пацієнта, в яких зокрема розглядається причина прийняття рішень і в просторі він часто колегіальний , приймається рішучість, що, по суті, рішення не приймається при будь-якій формі примусу . Крім того, він зазначив, що в країнах, де законодавство не дуже чітке, були викликані судові повноваження, як і в Колумбії.

У зв'язку з цим він повторив, що закони про гідну смерть не передбачають застосування цього заходу до молодих, здорових людей з повними здібностями; однак це також відкриває двері для обговорення психічного здоров'я, з цієї причини він підкреслив важливість того, що перед законодавчим законодавством консультаційні форуми повинні проводиться, в якому участь різних аналітиків, що спеціалізуються на темі, і на основі представлених ідей та досягнутих синтезів здійснюють складання закону.

Законодавство повинно бути достатнім і виходити з глибокої та продуманої дискусії (Фото: EFE/Marcial Guillén)

Він сказав, що пропозиція, яку планується представити, буде виходом, повним гідності, коли це випадки термінальних захворювань, без можливості покращення чи лікування, а також коли біль нестерпний. І, як тільки це буде схвалено, робота системи охорони здоров'я буде забезпечити доступ до цього права, стільки уваги буде приділено навчанню, інформації та побудові іншої культури щодо концепції цієї індивідуальної свободи, яка варіюється від «вільного розвитку особистості до можливості закінчити життя».

Нарешті, Черторівський Вольденберг сказав, як роздум на цю тему, що з часом «ми будемо робити набагато більше людей, які хворіють на рак, серцево-судинну подію», що треба розуміти, і суспільству було б дуже зручно говорити про ці речі завчасно.

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