Синтія Родрігес може бути відсутнім у Venga la Alegría, запевнив Алекс Каффі

СинтіяРодрігес - одна з найулюбленіших господарів Venga la Alegría, вона навіть нещодавно була коронованою чемпіонкою реаліті-шоу Лос-Рейес дель відтворення, проте журналіст шоуАлекс Каффізапевнив, що ведучийпокине програму за короткий час.

За словами оглядача, Синтія Родрігес оголосить про свою відсутність вранці Ацтеки в найближчі дні: «Я дізнаюся, що дуже красива Синтія Родрігес залишає Венга-ла-Алегрія. Так, з особистих причин і для пар! ведучийвиходить з ранкового журналу Azteca Uno», - написав Алекс Каффі.

Слід зазначити, що ця публікація викликала кілька чуток, починаючи від можливої вагітності улюбленого ведучого - через специфікацію, яка натякає на Карлоса Рівери - на зміну телевізійної станції, алепоки що немає офіційно підтверджена інформація і йде про спекуляції. Також невідомо, чи буде це тимчасова відсутність чи остаточне прощання.

Ведучий міг залишити своїх колег з Venga la Alegría (Фото: Instagram/ @vengalaalegriatva)

Хоча Синтія Родрігес та Карлос Рівера підтримували свої стосунки в приватній сфері, ведуча Venga la Alegría виявила в грудні 2021 року своє бажання стати мамою цього року.

Колишній академік вирішив поділитися зі своїми колегами з Venga la Alegría , що ідея вирощування її сім'ї може бути все ближче і ближче. Подіївідбулися після того, як Синтія була на телевізійному заході Azteca Різдвяна ялинка.

«Наступного року я бажаю, я був би найщасливішим, це мрія, яку я маю у своєму житті, я думаю, що це найбільша мрія, яку я маю, - мати дитину , і я сподіваюся, що вона буде здійснена наступного року. Очевидно, щоб поділитися цим і сказати їм», - пояснила вона, даючи зрозуміти, що вона, можливо, хоче завагітніти.

Карлос Рівера та Синтія Родрігес мають кілька фотографій разом, оскільки їхні стосунки дуже приватні (Фото: скріншот)

Крім того, під час динаміки, в якій водії Venga la Alegría змогли поговорити з Санта-Клаусом, водій попросив його дуже особливий подарунок: «Я думаю, що є лише одне, чого мені не вистачає, і я хотів би, щоб це було виконано наступного року:» Тиможеш принести мені дитину? '. Я думаю, що зараз готовий створити сім'ю», - завершила вона з чудовим почуттям.

Дід Мороз запевнив, що зробить все можливе, щоб ця дитина увійшла в його життя, хоча не обов'язково протягом 2022 року, якби він міг народитися до 2023 року. Між сміхом «Дід Мороз» сказав йому, що він повинен приступити до роботи над ним разом зі своїм партнером. ПроханняСинтії перемістив її супутників і глядачів, які слідували за трансляцією.

У зв'язку з цим сам Карлос Рівера розповів в середині 2021 року, що хотів би мати дітей після одруження. На зустрічі ЗМІ в Міжнародному аеропорту Мехіко перекладач Recuérdame був готовий трохи розповісти про те, що чекає його за межами країни в просуванні свого нового альбому, але він не відмовився уточнити, чого очікує від Синтії під час залицяння, запевнивши, що поки що вони не поставили абсолютну мету вийти заміж, але хотіли б дістатися до вівтаря.

Водій попросив Діда Мороза для малюка в подарунок (Захоплення: @vengalaalegriatva /Instagram)

«Але зараз нічого. Ми щасливі, якими ми є, і правда полягає в тому, що ми ще не думаємо про це, ми дуже спокійні, як і ми», -пояснила Рівера, спіймана на камеру Еден Дорантес.

Співак додав, що передбачувані шлюбні плани не залишилися осторонь, але немає нічого, що змушує їх дістатися до вівтаря, і через чотири роки разом насолоджуючись своїм щастям таким чином, вони вважають за краще залишатися зайнятими, тому що «це не те, що ми не плануємо, це не те, що ми не думаємо про це, а мивсе ще не встановлюємо дату вже про те, що «це має бути», - сказав він.

Він також підтвердив, що те, як вони живуть разом деякий час, знаходиться під одним дахом, і, за його словами, ніби вони одружені, а також жадають зачати дитину, хоча він не пояснив, коли вони виконають це бажання.

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