Конгрес обговорювала клопотання про осуд проти міністра охорони здоров'я цього четверга

Поки друга вакантна пропозиція проти президента Педро Кастільо була подолана, Конгрес все ще має свої погляди на різних членів виконавчої влади, в тому числі Міністр охорони здоров'я Ернан Кондорі. Підсумковийзаголовок є головним героєм руху осуду, який буде обговорюватися на пленарному пленарному ному четверга, 31 березня з 9:00 ранку, після того, як його допитують менше двох тижнів тому.

Хоча Кондорі відповів на інтерпеляційну заяву про його кар'єру та управління, частина опозиції в Конгресі не була задоволена і забезпечила 33 підписи, необхідні для початку процесу, з яким він стикається сьогодні. Протягомостанніх кількох днів міністра охорони здоров'я критикували за повільний прогрес у процесі вакцинації та передбачувану можливість того, що кілька партій вакцин будуть зіпсовані через низьку відвідуваність громадян у центрах вакцинації.

«Ернан Кондорі Мачадо також не продемонстрував здатності займати посаду. Такимчином, з огляду резюме та досвіду управління охороною здоров'я, видно, що міністр охорони здоров'я був призначений регіональним директором з охорони здоров'я в Хуніні 2 січня 2020 року і залишався на посаді до 8 січня того ж року. З цього приводу його відсторонили з посади через відсутність придатності обіймати посаду», - йдеться у заяві проти нього.

Удокументі також згадуються питання про просування продукту, ефективність якого науково не доведена. Крімтого, на прес-конференції він запевнив, що продукт був схвалений FDA, коли організація не видала жодного вимови з цього питання і навіть не розпочала розслідування характеристик продукту.

«Пан Ернан Юрій Кондорі Мачадо, одягнувши одяг лікаря, повідомив потенційних споживачів, що придбання та споживання продукту сприятиме поліпшенню їх здоров'я, тим самим даючи повідомлення, яке нібито вводить в оману», - йдеться в русі.

СУПЕРЕЧЛИВЕУПРАВЛІННЯ

Оскільки Перу ще офіційно не завершила третю хвилю інфекцій, офіційні та зовнішні голоси здоров'я продовжують підкреслювати важливість населення, що збирається до центрів вакцинації для придбання доз, необхідних для боротьби з вірусом COVID-19; однак під час адміністрації Кондорі потік відвідувань щеплення помітно знизилися.

«Справа в тому, що оскільки випадків смерті вже не так багато, ви не бачите чорних мішків тіл цих пацієнтів на вулицях через цю хворобу, яка оплачувала країну. Якви вже не бачите, люди також не усвідомлюють, що ця хвороба не зникла, тому у нас точки вакцинації практично порожні», - це фраза, якою міністр намагався виправдати відсутність громадян у щепленнях.

Напочатку березня керівник щеплень Міністерства охорони здоров'я оголосив про свій відхід з посади через безгосподарське управління Ернаном Кондорі. «Суворо необхідно було функціонувати структурна організація, де є фундаментальна характеристика, яка є технічним елементом, який ми, безумовно, бачили, як вона погіршується в останні тижні. Це ставить під загрозу діяльність стратегії імунізації, що є головним заходом специфічного захисту від COVID-19», - сказав чиновник у відставку пресі. Крім того, він зазначив, що його команда не враховувалася у важливих рішеннях щодо процесу вакцинації.

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