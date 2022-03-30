Конгрес: Білл прагне призначити омбудсмена та воєводів ТК народними виборами

Вкотре обрання Омбудсмена та суддів Конституційний Суд виставлений на обговорення, на цей раз з законопроект 1534/2021-КР , поданий членом Демократична Перу, Гільєрмо Бермехо. Конгресменпропонує вищезазначеним органам влади зайняти свої посади після народних виборів, оскільки «утворилася низка порушень, які ставлять під сумнів легітимність та придатність членів КонгресРеспубліки», які зараз обирають вищезазначені органи влади.

У представленому документі йдеться про важливість ТК щодо Політичної конституції та Офісу омбудсмена у боротьбі за дотримання прав людини в нашій країні. «... Очікується, що як судді Конституційного Суду, так і Омбудсмен, крім того, що вони мають міцну підготовку в різних сферах права, матимуть навички, які роблять їх придатними для захисту основних прав. Саме тому їх вибір не може бути залишений на розсуд політичного органу, де часто сходяться інтереси та влада », - зазначає пояснювальна заява проекту.

Бермехо перераховує порушення, представлені в процесах відбору магістратів, які опинилися під центром уваги преси через різні питання як про процес, так і про претендентів. «Звернення до громадян жодним чином не є нелегітимним діянням, оскільки це первісна влада вирішувати великі питання, що становлять суспільний інтерес», - говорить автор пропозиції.

СУПЕРЕЧЛИВІЗАПРОПОНОВАНІ

Законопроектпрагне внести зміни до статей 161 і 201 Політичної конституції Перу. Такимчином, пропонується, щоб Омбудсмен мав користуватися таким же імунітетом і тими ж прерогативами, що і конгресмени. Крім того, він детально описує, що для призначення на посаду вони повинні досягти тридцяти п'яти років і бути адвокатом. Для суддів ТК додали б, що вони мають ті ж вимоги, які необхідні для того, щоб бути членом Верховного Суду. «Судді або прокурори, які не вийшли з посади за рік наперед, не можуть бути обраними суддями Конституційного Суду», - йдеться в документі.

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«Цей шлях цілком легітимний для того, щоб вибори суддів ТК та Омбудсмена були прямим виразом народної волі, тим самим підвищуючи легітимність цього класу чиновників. Крім того, такий спосіб виборів дозволив би обраним державним чиновникам не притягуватися до відповідальності перед жодною державною владою або бути матеріально підпорядкованими проектам суворо політичного органу, такого як Конгрес Республіки», - запевняє Бермехо через свій проект.

Пропозиціязалишає органам, що входять до виборчої системи, регулювання популярної виборчої процедури для розглянутих посад, але дає зрозуміти, що "будь-які нормативні положення, що суперечать суттєвому змісту цієї конституційної реформи, негайно скасовуються».

Сліднагадати, що сьогодні, 30 березня, розпочинається етап особистих співбесід з кандидатами на посаду суддів ТК Спеціальною комісією з відбору кандидатів, придатних для обрання суддів Конституційного Суду. Цей етап процесу починається з 26 заявників, які дадуть відповідь на питання конгресмена Зелади, який є головою комісії Хорхе Монтоя Народногопоновлення, який був обраний віце-президентом і Вільмар Елера, який служить секретарем.

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