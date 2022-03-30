Управління контролера попереджає, що впровадження ПАЕ не розпочато в 11 територіальних утвореннях

Більше двох місяців після початку навчального року в Колумбії 11 сертифікованих територіальних утворень (ETC), розташованих у дев'яти відділах країни, ще не почали впроваджувати Програму шкільного годування (PAE). Управління Генерального контролера Республіки та Міністерство національної освіти (MEN) зазначають, що ненадання служби шкільного харчування в цих місцях вплине на близько мільйона дітей.

Постраждали CTE - Буенавентура, Какета, Сезар, Кордова, Кукута, Магдалена, Нейва, Піталіто, Санта-Марта, Сінселехо та Сукре. Середня затримка транзакції становить від 70 до 56 робочих днів.

Крім того, Управління контролера зазначає, що в п'яти сертифікованих територіальних утвореннях, хоча і повідомили про початок діяльності, вони функціонують не на 100%. Це відбувається в наступних п'яти відділах:

Антіокія: Контрактні процеси були оголошені безлюдними в 16 муніципалітетах.

Каука: розпочав корінні ПАЕ, але більшість ПАЕ все ще перебуває в процесі контрактування.

Chocó: PAE розпочав роботу в 26 з 29 муніципалітетів, а корінні ПАЕ почали роботу за двома з трьох контрактів.

Кундінамарка: розпочав ПАЕ для 104 373 бенефіціарів. У процесі укладання договору ПАЕ для 93 617 бенефіціарів кафедри.

Boyacá: звіт про нефункціонування в муніципалітетах Гахантіва, Пахаріто, Віракача, Рамірікі, Тібана, Бояка, Паес та Ла-Капілла.

Управління контролера вказало, що протягом січня та лютого команда організації відвідала 150 державних шкіл, де проводиться ПАЕ, і протягом року було підтверджено, що 34% зразка не доставляли ПАЕ в день візиту.

Так само було засвідчено, що існують значні погіршення умов інфраструктури, необхідної для впровадження ПАЕ, а також відсутність кухонного посуду в більшості навчальних закладів. 16% шкіл не мають кухні, 26% не мають місця для зберігання, 15% не мають їдальні та 22% не мають місця для охолодження їжі.

Щоб погіршити справу, в деяких установах гігієнічна обстановка не найкраща. Це призвело до того, що на сьогоднішній день у 10 школах, розташованих у Бояці, Мета, Антіокії та Кундінамарці, були представлені сповіщення про якість здоров'я та безпеку через спалахи АТС (харчові захворювання) в раціонах ПАЕ.

Через цю ситуацію, на додаток до попередження Контролера, Генеральна прокуратура також ухвалила і запевнила, що вона вживає юридичних заходів щодо деяких органів місцевого самоврядування, де ПАЕ не просунувся. Таким чином, опіка була подана проти губернаторів Чоко, Гуавьяре та Сукре; мерів Нейви та Сінселехо, а також муніципалітетів Сан-Пабло де Борбур, Ла-Капілла, Отанче, Ла Вікторія, Кіпама та Пауна в Бояці.

Крім того, у 2022 році було відкрито попередні розслідування уряду Кордоби; муніципалітетам Сампуес, Чалан, Ковеньяс, Морроа, Лос-Пальмітос, Корозал та Сантьяго-де-Толу, що належать до департаменту Сукре і, крім того, Буенавентура та Санта-Марта.

Зі свого боку, Управління контролера запевняє, що продовжуватиме здійснювати це Спеціальне спостереження за ПАЕ протягом решти 2022 року через Офіс контролера делегату з участі громадян та відомчого управління по всій країні, з своєчасними щомісячними звітами.

«З Офісу Генерального контролера Республіки та відповідно до Спеціального спостереження, яке проводиться, ми закликаємо територіальні організації відвідувати, укладати договори та організувати обладнання для виконання ПАЕ, оскільки слід мати на увазі, що освітній сектор є одним із сектори з найбільшим соціальним впливом у Переважна більшість публічного управління та ПАЕ фінансується за рахунок ресурсів із Загального бюджету нації, Загальної системи участі та Загальної системи роялті, які підлягають спостереженню з боку цієї сторожової собаки», - сказав Пінеда.

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